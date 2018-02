Lectores de todas las edades ponderan el impacto de EL DEBER en sus vidas

Esta vez los lectores estuvieron del otro lado. Acostumbrados a informarse a través de nuestras plataformas (impreso, radio, página web y redes sociales), ellos fueron invitados a ser los protagonistas de la noticia, hablando de su experiencia con EL DEBER y del impacto de este periódico en sus vidas. El experimento fue propicio en el marco de las celebraciones por el 65 aniversario de esta casa periodística que ha estado festejando todo el mes con diversas actividades.

Cada quien tiene su historia con el Diario Mayor, desde el gestor cultural Marcelo Araúz, pasando por el crack ‘Chichi’ Romero, continuando con la activista por la naturaleza Eliana Torrico, el empresario Rolando Schrupp y la influencer millennial Valerie Monic. Distintas generaciones y casi la misma apreciación: EL DEBER los ha acompañado gran parte de sus vidas, tienen anécdotas en torno a él y valoran la información que han recibido.

Ellos tuvieron la palabra

“Estamos hablando de 65 años, más de 23.000 días de publicaciones, eso no se consigue de casualidad, es un trabajo titánico, peor en esta época. Las amenazas a las que han sucumbido muchos periódicos las han sabido tomar como una oportunidad para ser un ‘media group’. Ustedes marcan la agenda de Santa Cruz y del país. Yo creo que EL DEBER es de las mejores cosas que tenemos para exportar al continente”, fueron las generosas palabras del empresario Rolando Schrupp, que ha sido fuente de noticias en múltiples oportunidades y es un lector del impreso y de la web.

La activista Eliana Torrico por su parte, destacó el apoyo del Diario Mayor al Colectivo Árbol. “El respaldo de EL DEBER ha sido fundamental desde el día en que nos autoconvocamos a los pies del cupesí del Nacional Florida e hicimos el compromiso de cuidar y velar por los árboles de Santa Cruz. Desde ese día nos acompañó el periódico, en apoyo a todos los temas que tienen que ver con el medioambiente urbano”, ponderó Eliana que aplaude la recién estrenada sección EL DEBER Verde que trata la problemática medioambiental.

“Es muy lindo ver que algo que se siente de uno -porque todos sentimos que EL DEBER es parte de nuestra cultura- ha ido evolucionando junto a nosotros y adaptándose a las nuevas tendencias”, concluyó la activista.

A su turno el ‘maestro’ del fútbol boliviano, Erwin ‘Chichi’ Romero, reconoció abiertamente que con el Diario Mayor hay mucha afinidad. “Me recuerdo cuando empecé en el fútbol en las divisiones inferiores de Destroyers y jugaba con ‘Choco’ (Rivero), él en la juvenil y yo en la infantil, cuando las oficinas del periódico eran en la calle Bolívar y Beni. Lo máximo era verme en una nota en el periódico”.

Romero dijo convencido de que este diario es un referente, antes de Santa Cruz y ahora de Bolivia. “Confieso que yo lo sigo en el impreso, lo primero que veo es la noticia política y después me paso a las de deportes, ahí me estaciono un poco más, aunque he jugado tanto, que ya sé lo que pasa en nuestro fútbol.

Don Marcelo (Araúz) reconoce sin reparos que la familia Rivero es su gran amiga, haciendo alusión a los esposos Pedro Rivero y Rosita Jordán de Rivero. “Hemos crecido juntos. Yo los he visto codo a codo, como decimos aquí, trabajando en este que se convirtió en un gran diario. No debe haber ningún otro con el tiraje que tiene EL DEBER”, recalca, mientras recuerda que una noche atrás, en un acto cultural, comentaron sobre las muy buenas coberturas hechas por el diario. “EL DEBER es el referente, si no salimos en EL DEBER no existimos”, concluyó a modo de anécdota.

Y desde su sitial como millennial, la influencer, bloguera y diseñadora de modas Valerie Monic destacó el papel que “el diario más leído del país” ha ejercido en su vida. Es cochabambina, pero se vino a Santa Cruz a estudiar Diseño y Gestión de la Moda y cuando iba a presentar uno de sus ‘primeros trabajos en serio’, EL DEBER fue a hacer una cobertura y a ella le dio la oportunidad de hacerse conocida al colocarla en la portada de Sociales.

Ese primer suceso fue una especie de ‘empujón de la suerte’ con el que empezó con buen pie. Hoy es conductora de un programa ‘viral’ de televisión y se siente más estable en su sitial de influencer. La joven de cabello azul, aprendió a valorar la noticia que en este diario se trabaja, por eso lo toma como referente y base para las opiniones y consejos que vierte. Es una millennial y le gusta compartir todo el contenido de EL DEBER que le parece relevante para cambiar el mundo.

Curiosidades que es bueno saber

1. La primera casa donde funcionó EL DEBER estaba ubicada en la céntrica calle Bolívar esquina Beni, donde actualmente está el garaje del Shopping Bolívar.

2. EL DEBER tiene dos épocas. La primera (1953) bajo la dirección del Dr. Lucas Saucedo Sevilla y la segunda bajo la batuta del Dr Pedro Rivero Mercado.

3. La portada histórica que más recuerdan los lectores es la del 16 de septiembre de 2006, que se hizo a doble página con una foto histórica que reflejó la concurrencia al denominado cabildo del millón.

4. Por el 65 aniversario han habido varias actividades conmemorativas.