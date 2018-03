Lección: madre viste con ropa usada a su hijo; entérate del motivo

Una joven madre Alabama (EEUU), decidió compartir en Facebook la peculiar lección que había querido darle a su hijo de 13 años, sin sospechar que su publicación iba a causar revuelo.

En su texto la madre cuenta que su hijo había estado comportándose últimamente con ciertas ínfulas de grandeza, burlándose constantemente de sus compañeros de escuela que iban vestidos con ropa comprada en tiendas de beneficencia. En vista de la hostilidad de los comentarios del niño, la madre decidió que era hora de que él fuera vestido con la ropa que encontrara en esas tiendas por $us 20

"Mi hijo de 13 años había estado actuando como si fuera demasiado bueno para comprar en Wal-Mart o haciendo comentarios sarcásticos acerca de los niños en la escuela que compran en la beneficencia. Yo no tolero eso. Hoy, se llevó sus propios $us 20 para comprar ropa para llevar a la escuela. Lo que sea que haya encontrado es lo que tendría que usar. Creo firmemente en 15 años que volverá a mirar hacia atrás y se ríe en el día que su mamá le hizo comprar en la beneficencia. Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y si tienes que degradar a otras personas por donde compran, entonces tú también vas a comprar allí", dice parte de la publicación.

Debate en Facebook

La publicación de de la madre abrió un debate sobre si lo que había hecho era correcto o no. Muchos celebraban la lección de que el pequeño se diera cuenta del valor del dinero y entendiera que no podía discriminar por la apariencia de la gente.

Hubo también un debate paralelo sobre cómo comprar en las tiendas de beneficencia. De hecho, bastante personas indicaron que era algo que muchos adolescentes y madres disfrutaban por lo que muchos se volcaron a defender la relevancia y las buenas adquisiciones que se puede tener en este tipo de tiendas.

La publicación se hizo tan viral y generó también reflexiones entre los padres. La mujer decidió escribir otra publicación en la que explicaba que su hijo había estado de acuerdo con que escribiera su primer post en Facebook, una de las grandes críticas que recibió.

En pocas horas la publicación fue compartida casi 270.000 veces, recibió más de 180.000 comentarios y 725.000 reacciones, ¿usted que opina?