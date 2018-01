Le regalan una muñeca con la misma marca en la cara

Una niña estadounidense de dos años, que tiene una marca de nacimiento que cubre parte de su cara, recibió un interesante regalo esta navidad: una muñeca con la misma marca que ella.

"Antes no se daba cuenta, pero desde hace unos meses, se mira al espejo y se toca la mejilla", contó su madre, Katie Crenshaw al portal Verne. "Siempre he querido tratar el asunto con naturalidad, para que sienta que no hay nada malo en ello, así que decidí encargar una muñeca hecha a medida que fuera idéntica a ella", añadió.

Las imágenes de la niña y su muñeca se ha popularizadon en redes sociales, cuando su madre ha compartido su historia a través del grupo de Facebook Love What Matters, donde ha generado hasta el momento más de 23.000 reacciones: