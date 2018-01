Las amistades tóxicas te roban la felicidad

Isabel tiene una amiga de la infancia con la que había pasado lindos momentos. Ella necesitaba un trabajo y la invitó a trabajar a su empresa. En vez estar aliviada con su ayuda, empezó a sentirse agobiada, estresada, al punto de no querer ir a trabajar a su propia compañía, hasta que descubrió que le estaba quitando sus energías. Era ella.

“Desde que llegaba al trabajo tenía un motivo para quejarse, que si llovió, que si el calor, que si el tráfico. Transcurría el día y solo hablaba de sus problemas, ella era víctima de todo lo que pasaba. Al principio yo era su consejera y la escuchaba. Pero luego me di cuenta que no necesitaba eso, solo quería hacer sentir mal con quién conversara, además que culpaba a todo el mundo. Al final los que la escuchábamos quedábamos de malos”, cuenta.

Agrega que como se sentía tan desgraciada, no podía concebir que alguien pudiera estar feliz, y empezaba a criticar, y a justificar su ‘mala suerte’. Así es una amiga tóxica. Con toda esa actitud, todo el ambiente laboral en su empresa empezó a deteriorarse. ¿Qué podría hacer?

“Probablemente, cada de uno de nosotros hemos tenido una o un amigo tóxico. Hasta puede ser tu pareja, tu hermano o tu propia madre”, explica la sicóloga Debbie Cronenbold.

Para la sicopedagoga Nadia Rocabado, una amistad tóxica es aquella que en lugar un sentimiento de bienestar, de retribución, genera lo contrario, que es malestar y desagrado.

A su vez el sicólogo y sexólogo Bernardo Stamateas afirma que los amigos tóxicos no son buenos para el alma, el espíritu y menos para la salud. Si esas amistades les chupan la energía es posible que sean personas nocivas que solo quieren robarles la felicidad. De ser así, tienen que alejarlas de sus vidas porque solo conseguirán causarles daño.

Interesados y negativos



El especialista explica que los amigos tóxicos son personas que los utilizan y solo les escriben cuando los necesitan o los llaman para pedirles un favor. Acota que si solo espera algo a cambio y no mejora el bienestar de ambos, entonces no debe tener cabida en tu vida, al igual que aquellas amistades pesimistas y negativas.



“Cuando una persona siempre te dice que no serás capaz de hacerlo, que todo está mal o solo ve la parte negativa, sin duda es un problema. No está mal tener un amigo que te hable de forma sincera, que sea valiente y te meta el dedo a veces donde más duela, que vaya con alcohol y limpie la herida. Sin embargo, alguien que hace constantemente eso, que no tiene otro registro puede llegar a dañarte”, afirma el terapeuta.

Son demasiado egoístas



Debbie afirma que el primer síntoma es que rechazamos su presencia, aunque no sepamos porqué, no nos gusta su compañía.



Precisa que hasta podemos sentir ciertos síntomas en su presencia: cambio de humor, dolor de cabeza o dolor de estómago. Todas nuestras emociones las sentimos en el cuerpo.



Además, agrega, tienen ciertas frases que te hacen sentir mal, culpable o miserable, como: “tienes la culpa de que me pase esto”, “deberías estar avergonzado”, “qué harías sin mí”. Las personas así, lamentablemente, no tienen relaciones duraderas.

Nadia asevera que las amistades tóxicas existen gracias a la proliferación del egoísmo en la sociedad, gente que solo se ocupa de satisfacer sus propias necesidades, incapaz de generar sentimientos de empatía y que consideran que los otros están para satisfacer sus necesidades.

¿El motivo? Tienen una baja autoestima y tratan de disminuir a todas las personas de su alrededor para sentirse ‘bien’ consigo mismo. Son inseguras, por lo que buscan una relación de ‘dependencia’ con otros, haciendo creer que son imprescindibles.



“Este rasgo del comportamiento se construye en la infancia. Niños que son criados con expectativas ‘infladas’ sobre la vida, no logran hacer frente a las adversidades, no tienen tolerancia a la frustración, por lo que prefieren volcar ese sentimiento en los demás, con envidia, críticas y quejas”, explica la sicóloga.

Acota también que niños de padres muy perfeccionistas forman una personalidad insegura, y piensan que nunca podrán dar gusto a sus padres, por lo que en adultos, son personas criticonas y juzgadoras.

¿Qué debemos hacer?



A veces, coinciden los especialistas, se quiere ayudar a esas personas, pero no se puede hacer nada, hasta que ellas mismas tomen su propia decisión de trabajar en esas actitudes que entorpecen sus relaciones. Como amigos, es posible tratar de hacerles ver el problema que causa.

Lo ideal es que estos individuos asuman su problema y busquen ayuda realizando un sicoanálisis como terapia.

Cada uno puede trabajar en sí mismo para que no les afecte. El primer consejo que dan los expertos es ‘alejarse de ella’ pero a veces no se puede porque, es un amigo y pesar de todo, lo aprecian.



En criterio de Nadia, si uno se encuentra con una amistad tóxica no debe caer en su juego. “No hay entristecerse, sino más bien mantener el sentido del humor y la alegría. Tampoco deben focalizarse en las acciones o en las palabras de las personas nocivas, réstenle importancia y no piensen en lo dicho o sucedido”, expresa.



Si se las quiere sacar de su entorno, resalta, es necesario despojarse de cualquier sentimiento o preocupación hacia ella. No deben importarle sus acciones, ni su bienestar, sino lo ideal es tomar distancia y actuar con indiferencia. Estas son las bases para empezar a decirles adiós.



Nadia asegura que una amistad tóxica difícilmente cambiará su proceder, ya que es un estilo de vida que ha elegido.



“Sí puede controlarse y regularse, pero primeramente debe darse la aceptación en la misma persona de que tiene un problema para relacionarse con los demás y esto a su vez le está generando otros conflictos. Si no se llega ese reconocimiento de la persona no habrá progreso, el proceso debe darse en terapia sicológica”, indica la sicopedagoga.

Por su parte, Debbie recomienda ciertas pautas que ayudan a convivir y con ellas:



- Aprendan a decir un no claro y determinante, sin enojarse.



- Establezcan límites de confianza y corten de entrada las charlas negativas o las quejas. No olviden que las personas tóxicas intoxican a quien se los permite. Así, que, si mantienen su postura, con amabilidad y actitud positiva, difícilmente esos amigos les envenenarán su día.



- No sientan pena, porque todo lo hacen drama. No entren en su juego, cuando comience con quejas o críticas, no digan nada, hagan como si no la escucharan, cambien de tema y hablen de la oficina, por ejemplo.

Señales de una amistad tóxica

La sicopedadoga Nadia Rocabado afirma que los amigos tóxicos muestran estas señales:

Son personas bastante demandantes de atención, pero incapaces de retribuir las atenciones, suelen ser utilitarias, egoístas y malagradecidas.

Generalmente tiende a dejarte con un sentimiento generalizado de malestar.

No son individuos en los que se pueda confiar. Realizan continuamente juicios sobre tu persona, descalificándote.

No tiene respeto por las cosas o personas que aprecias.

Solo te buscan cuando ellos te necesitan, no suelen darte ánimos cuando tú precisas de palabras de aliento.

Son altamente manipuladores y viven en competencia con sus amistades.