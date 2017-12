Las 5 aplicaciones que no deben faltar en tu móvil

Si estás estrenando un smartphone y al verlo te sientes abrumado por las aplicaciones que este tiene y quieres empezar a descargar otras pero no sabes cuales, en esta nota te presentamos al menos cinco que debes tenerlas en tu nuevo móvil.

Debe notarse que esta sugerencia, realizada por Gizmodo, se centra en aplicaciones útiles, así que hemos evitado en la medida de lo posible Apps de social media, mensajería y del tipo de Netflix o Spotify. Las que listamos son menos populares pero mucho, mucho más útiles.

Dropbox

El auge de iCloud, OneDrive y similares le ha arrebatado a Dropbox sus tiempos de gloria, puesto que fue la primera aplicación en manejar adecuadamente la sincronización entre carpetas y las copias de seguridad.

Dicho eso, sigue siendo la mejor opción de todas para compartir archivos y moverlos entre distintas plataformas, así como para respaldar tus fotos. Es posible que te compense invertir en 1TB de almacenamiento, cuesta $10 dólares al mes.

CamScanner

CamScanner no es la única app capaz de transformar tus documentos en papel en versiones digitales con una simple foto, pero es la mejor que hemos probado que cumple esa función. El auto-recortado y auto-mejorado de imagen simplemente funcionan y por $5 dólares al mes puedes activar el reconocimiento de texto.

IFTTT

No sé si queda algo por decir de IFTTT (Las siglas para If this then that, si ocurre esto, entonces haz esto otro). Te permite cambiar el fondo de pantalla de tu teléfono siguiendo un horario, apagar tu wifi tan pronto como llegas a la oficina, publicar en varias redes al mismo tiempo, conseguir alertas sobre rebajas de precio y ofertas, lanzar Google Maps cuando necesitas salir a una reunión, respaldar tus contactos de iOS en Google... la lista es eterna.

Word

De acuerdo, instalar Word puede que te parezca dar un paso atrás en el tiempo, pero la realidad es que las aplicaciones de Microsoft Office para móviles están mucho, mucho más pulidas de lo que probablemente imaginas, y tener Word implica que puedes ver sin problemas todos esos adjuntos de email. Además, si quieres anotar ideas rápidas o esbozar tu próxima novela, Word es una de tus mejores opciones.

Google Translate

Esta es una aplicación que no necesita ningún tipo de introducción, Google Translate ya es muy, muy buena traduciendo texto, audio y hasta imágenes de un idioma a otro. Se está volviendo más y más inteligente gracias a las mejoras de inteligencia artificial que le está implementando Google. Limpia y fácil de usar, puedes además bajar algunos paquetes de manera offline para usarlos sobre la marcha sin conexión.