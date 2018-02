La palta se vuelve viral en Instagram, ¿sabes por qué?

La palta está de moda en la red social Instagram, ya que dejó de ser un componente indispensable en la comida y se convirtió en una caja para esconder el anillo de matrimonio, así se ha visto en varias publicaciones en las que se ve a parejas pidiendo la mano con una alianza dentro de la palta.

Pero, ¿cómo ha surgido?, según el diario ABC, Colette Dike, una conocida estilista de comida, mostró a sus seguidores una palta partida en dos, sin semilla, pero con un anillo de pedida en su interior. En el mensaje que acompañaba a la imagen se podía leer: "Etiqueta a alguien que debería pedir matrimonio así".

La publicación fue subida el pasado 10 de febrero y a la fecha tiene casi once mil me gusta y casi 2.400 comentarios. Y subiendo.

"Esta original forma de pedir matrimonio ha encontrado su principal público entre las parejas de veganos, que ya han llevado a cabo la réplica de la idea de Dike y han subido imágenes a sus cuentas de Instagram con el hashtag #avocadoproposal", señala la publicación.

El éxito de esta campaña viral motivó a un supermercado británico a lanzar una promoción que señala a las paltas ideales para pedir matrimonio.