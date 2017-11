La mitad de los pacientes sufre ‘pie diabético’ y corre el riesgo de una amputación

A Cicerón Montero (56) lo persigue la fatalidad, o así lo cree, desde hace siete meses, cuando le diagnosticaron la diabetes tipo 2. De poco le sirvió su pasado reciente como deportista o su estilo de vida saludable y familiar, ante la mirada del médico y las enfermeras. Aunque su estado le causó un shock, le sirvió como un aliciente para volver a la actividad física con caminatas de 50 minutos cada día, excepto domingos, y ha logrado normalizar sus niveles de glucemia (azúcar) al menos de manera temporal.

Con mucha más experiencia, Jerjes Mattos Soliz (72) cuenta que lleva ocho años bajo el asedio de esta enfermedad que combate a base de cápsulas y remedios naturales. Mientras espera el turno de su control, dice que su ideal sería bajar sus niveles de azúcar por debajo de los 150 mg (el ideal debe estar entre 72 y 145 mg), pero que se conforma con que no llegue a 200 mg, porque le produce una sed insaciable y dolores de cabeza.

En el Día Mundial de la Diabetes, organizado por el Sedes, se realizó una caminata de la Plazuela del Estudiante a la Manzana Uno y se organizó una feria de salud en la que se ofreció pruebas gratuitas de glucemia.

Según el Sedes, el 12% de los cruceños tiene diabetes y la mitad de ellos por descuidos en su tratamiento se ha complicado con ‘pie diabético’, que es una complicación que daña los nervios y vasos sanguíneos que en los casos graves puede derivar en la amputación.

Un estudio del Ministerio de Salud que data de 1998 dice que Santa Cruz es el departamento con el índice más alto, atribuyéndole el 10,7%. Incluso el informe advierte que entre las comunidades ayoreas urbanas la cifra crece a un 16%.

La responsable del Programa de Enfermedades no Transmisibles del Sedes, Angélica Fierro, explicó que sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares o pesar más de 4 kilos al nacer son algunos de los detonantes de la enfermedad, que se puede prevenir y combatir con hábitos saludables.



Indicó que las enfermedades están en ascenso, por ejemplo la hipertención alcanza a un 22,8% de los cruceños, la obesidad llega a un 30% y el sobrepeso a un 26%.



La bioquímica Norma Sandoval señaló que el pie diabético se origina por una herida en el pie que no cicatriza y que, con el tiempo, se hace más profunda porque el paciente pierde la sensibilidad de la piel y se percata del problema cuando está avanzado o con infección. “La herida no cierra porque tiene menor irrigación en la sangre, las plaquetas disminuyen su actividad y hay menos oxigenación, por lo que la persona no percibe el daño hasta que es tarde”, dijo.



Por esto, el Sedes lleva adelante la campaña Coma como boliviano que implica que la carne debe servirse en el plato con el equivalente a un cuarto (se la representa con el rojo), en el otro cuarto del plato se puede acompañar con arroz o papa, pero nunca combinados (amarillo) y los otros dos cuartos deben ser de verduras (verde). Las jornadas de información continuarán.