La hija de Jackie Chan dice que vive en la calle por él

Etta Ng, hija del actor Jackie Chan, publicó un video en YouTube en el que asegura estar arruinada y viviendo de la caridad por culpa de “unos padres homófobos”, aunque no aclara el porqué de esta acusación.

La joven, de 18 años, aparece junto a su novia, Andi Autumn, y lee su discurso de un papel que no está a la vista. “Hola, soy la hija de Jackie Chan”, comienza diciendo la joven en el video, en el que después dice: "mi novia y yo hemos estado en la calle durante un mes por culpa de unos padres homófobos. Prácticamente hemos dormido debajo de un puente y otras cosas”, dice y entonces toma la plabra Autumn: "Hemos pedido ayuda a nuestra familia y nos han dado la dirección de refugios del gobierno donde saben que tendremos que separarnos. Nadie en mi Facebook me responde y nadie contesta mis llamadas", denuncia la joven.

Ambas terminan el audiovisual pidiendo que se comparta, aduciendo que con esto quieren mostrar el amor verdadero que se tienen.

Jackie Chan no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho la madre de la joven, "siento que si no tienen dinero, deberían ir a buscar trabajo", dijo como respuesta al video de su hija. “La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero”, finalizó.