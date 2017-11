La ciberseguridad es uno de los temas pendientes en los países latinoamericanos

La digitalización ha obligado a las compañías a tomarse en serio la ciberseguridad, un término que afronta hoy un cambio de paradigma a fin de evitar unas brechas de vulnerabilidad especialmente visibles en Latinoamérica, según el análisis de varios expertos.

La seguridad en internet es uno de los temas discutidos en la CA World 2017, un evento organizado por la estadounidense CA Technologies, una de las empresas más importantes en creación de software, y que esta semana reunió a cientos de especialistas en Las Vegas (Nevada, EEUU).

Una vez que las empresas han interiorizado que se tienen que transformar en entes digitales, estas están abocadas a poner en marcha una política de seguridad enfocada en evitar cualquier tipo de infiltración crítica, algo en lo que aún hay mucho camino por recorrer en América Latina.

“La región tiene mucho que hacer. En mi opinión, hemos hecho hasta ahora pasos muy pequeños en torno a la ciberseguridad", expresa Claudia Vásquez, presidenta de CA Technologies para Latinoamérica.

Según un estudio conjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con datos de 2016, cuatro de cada cinco países de la región no tienen estrategias de ciberseguridad.

El dato se enmarca en un contexto en el cual los riesgos aumentan cada año con la implementación del internet de las cosas, pues ya no solo estarán interconectadas las computadoras y los dispositivos móviles, sino todo tipo de objetos cotidianos, desde un reloj hasta los electrodomésticos de una casa.



Diferencias

Según el estudio, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile son los países de la región que más están a la vanguardia en ciberseguridad. Sin embargo, muchas sociedades continúan con una estrategia centrada en cortafuegos y antivirus, elementos hoy insuficientes con la llegada de la economía de las aplicaciones, que ha llevado a un nuevo paradigma en seguridad.



“Los antivirus ya no son el centro de la seguridad. Hoy puedes lanzar una aplicación y si tiene una brecha de seguridad, (el riesgo) no se trata ya del virus, si no de que pueden entrar hasta tu proceso de negocio”, comenta Gerardo Flores, director de CA Technologies en México.

En este sentido, las amenazas se multiplican ya que al ofrecer un servicio digital, cualquier brecha que no se haya detectado previamente en

una aplicación se transforma en una gran puerta de acceso a todo el banco de datos de la empresa que pone en riesgo su actividad.



“La seguridad está transformándose, ya no hablamos de una seguridad perimetral, sino de una seguridad basada en la identidad del usuario.

Eso cambió”, apunta Carlos García, director en la región Andina Norte de CA Technologies.



En Latinoamérica, el desafío es relevante, pues es el cuarto mayor mercado móvil del mundo, la mitad de la población usa internet y hay países que realizan el 100% de sus compras gubernamentales por vía electrónica.



Los ataques informáticos masivos han sido incluidos varias veces en los últimos años entre los cinco mayores riesgos globales en una clasificación elaborada por el Foro Económico Mundial, que relaciona ese fenómeno con la creciente dependencia tecnológica.