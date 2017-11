Kaa Iya el último refugio

Una anécdota muestra la importancia que tiene el parque Kaa Iya, el más grande de Bolivia; es el bosque seco tropical mejor conservado en el mundo. En los cuatro años que el fotógrafo catalán Daniel Alarcón visitó áreas protegidas, en todo el país, nunca había visto un anta. Veía huellas y restos de animales cazados, pero nunca un animal vivo. Estaba Daniel en la Poza Santa Lucía, en el Kaa Iya, con su red de camuflaje. De pronto, el inmenso animal se acerca. El fotógrafo puso la cámara en modo silencioso para que ni siquiera el delicado mecanismo de disparo perturbe al paquidermo.

Empezó a disparar: dos, tres, cuatro fotos. De pronto, comenzaron a acercarse algunos pájaros para desparasitarlo y disparó una ráfaga. Con los brazos ya entumecidos, el fotógrafo decidió relajarse. Sacó un brazo de la red y finalmente el otro. El animal no se asustó. Al poco rato, el fotógrafo paseaba al lado del animal. Como no están acostumbrados a ver seres humanos, no los asocian con ningún peligro. En ningún otro sitio de Bolivia se puede pasear al lado de un anta.

El libro

Toda la riqueza y la magia del parque se puede ver en el libro Kaa Iya del Gran Chaco, impulsado por Técnicas Reunidas, que contiene 320 imágenes de 29 fotógrafos. Es el trabajo más completo realizado para un lugar como este, que hasta alberga un fósil viviente.

1. Guanacos. (Lama guanicoe). Este camélido está en peligro crítico de extinción. Solo hay 21 guardaparques.



3. Ecosistemas. Hay cuatro chacos: ribereño, de llanura aluvial, transicional de llanura y transicional chiquitano.



4. Rara imagen. Una carcaña (Milvago chima chima) quita las garrapatas a una poderosa anta (Tapirus terrestris).



7. El enemigo. Ha desarrollado alas falsas para parecerse a las abejas y poder acercárseles.



8. Falsa yope. Hay 72 especies de reptiles, como la Waglerophis merremi.



9. Anfibios. Además de las 43 registradas, puede haber nuevas. (Phyllomedusa sauvagii).

12. Vida nocturna. El buho americano compite con el sumurucucu (Megascops choiba). Hay 330 especies de aves.

Ayoreode en el Noroeste del parque. Hay tres comunidades en el parque. Una en aislamiento voluntario. Junto a los chiquitanos y los isoceño-guaraníes defendieron el territorio a través de sus organizaciones.

13. Gestores. Luis María Villar, gerente de Técnicas Reunidas, impulsó el libro. En la foto: Oscar Terceros, de Técnicas Reunidas; Daniel Alarcón, fotógrafo; Rosa Leny Cuéllar (Bióloga) y Carina Castro (directora del parque). Se sumaron GTB y YPFB. El libro se distribuirá en la IV Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, esta semana en Santa Cruz.



15. Urina. Una de los 108 especies de mamíferos que abrevan en dos sitios Ramsar: Bañados de Isoso y Palmar de las Islas.

Comunidades chiquitanas. En la zona norte del parque hay dos comunidades chiquitanas que aún respetan al jichi o cuidador del monte.