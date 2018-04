Joven que cortó genitales a amante: 'Yo no lo mutilé, solo lo herí'

Un suceso ocurrido en Nueva Córdoba (Argentina) tiene a Brenda Barattini tras las rejas. La joven cordobesa fue acusada de atacar a su amante, a quien mutiló sus genitales con una tijera de podar, dio una entrevista al diario La Voz, donde reveló algunos detalles y se mostró arrepentida.

A casi cinco meses del ataque que la llevó a prisión preventiva, la mujer decidió hablar por primera vez. "Lo herí. Lo quería herir en ese lugar y lo herí. Como a mí me hirieron, yo herí", declaró la joven de 26 años.

La joven manifestó que el hombre le hizo mucho daño. “Jamás dije que no fui yo, pero no lo hice porque sí. Lo que él me hizo no se le hace a ningún ser humano”, expresó Brenda.

Él fue internado con riesgo de vida, y según el diagnóstico publicado por La Voz, el corte fue del 90% de su pene. Ella permanece en una cárcel de mujeres de la comuna Bouwer. Se estima que sea condenada a 15 años de prisión, según informe el diario Clarín.

Esta fue la evidencia que halló la Policía al llegar al lugar de los hechos

El diario la gaceta expone que la agresión de la mujer habría sido por la difusión de un video íntimo de la pareja, que el hombre de 40 años habría compartido con sus amigos.

Por otra parte, la acusada reconoció que buscó, días antes del hecho, cómo cortar genitales masculinos. "Googleé en Internet. Yo sabía que no podía hacerle ningún daño, más que darle un susto", aseguró.

"Todos ven el daño físico y nadie ve el daño que él me hizo. A mí también me han hecho un daño. Han dañado mi proyecto de vida, mis sueños. Han dañado toda mi vida", añadió.

Finalmente, la muchacha sostuvo que estaba arrepentida por lo sucedido y aseguró que "la violencia no se paga con violencia".