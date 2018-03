Inteligencia artificial, el camino al celular intuitivo

La competencia en la industria tecnológica por fabricar el mejor teléfono inteligente dejó de centrarse en las características físicas: ahora se libra con software que mejore su uso, como la inteligencia artificial, según la firma china Huawei.

El director de relaciones públicas de la empresa para Latinoamérica, David Moheno, reconoció que “esta guerra en el sector de los ‘smartphones’ ya no se pelea con gigabytes (GB), megabytes, megahertz o megapíxeles”, sino con tecnologías que de verdad hagan una diferencia en el uso.

Para la fabricante, dijo el ejecutivo mexicano, la Inteligencia Artificial (IA) “tiene ese poder, el de mejorar no solamente el desempeño, sino de hacer la interacción totalmente intuitiva”. “La tecnología de IA puede ser un catalizador para transformar la forma en la que utilizamos el celular o interactuamos con él”, ya que el teléfono “aprende” y se anticipa a las necesidades del usuario, añadió.

“La IA, en general y a nivel industria, tiene el poder de quitarle la carga al usuario sobre sus microdecisiones diarias”, una característica que obsesiona a una marca que dice poseer una cuota del mercado mundial de cerca del 9%.

Una muestra de ello es la incursión de firma en el hardware para su aprovechamiento, que ahora está presente en los procesadores de sus teléfonos de gama alta, algo que sigue sin un equivalente entre sus rivales en el sector.

Huawei presentó en octubre de 2017 en la IFA de Berlín, una de las mayores ferias de tecnología de consumo del mundo, el procesador Kirin 970, el primero para teléfonos móviles capaz de soportar IA en el propio smartphone y contenido en su nuevo “buque insignia”: el teléfono Mate 10 Pro.

“La conclusión de Huawei no fue ‘vamos a darle más megapixeles a la cámara, vamos a hacer una batería más grande, vamos a ponerle más memoria RAM’. No, la conclusión fue: ‘vamos a trabajar en una tecnología que resuelva de golpe estos tres hitos’”, explicó.



El ejecutivo matizó que “hablar de IA en los teléfonos no es nuevo, porque se han hecho aproximaciones sobre todo en asistentes virtuales”, pero Huawei dio un ‘golpe de innovación’ al “querer llevarlo a bordo de los dispositivos”, lo que ahora es considerado como una senda para la industria.



“Empezamos hace muchos años con tecnologías de conectividad como 2G y 3G, donde todo era compartir mensajería. Ahora el 4G y las tecnologías subsecuentes nos permiten hacer del smartphone un ‘hub’ de vida”, recordó. “Las aplicaciones de IA seguirán mejorando la experiencia del usuario”, sentenció.

En la feria de Barcelona



En esa línea, el ejecutivo recordó que el 23 de febrero la compañía fue capaz de transformar en el Mobile World Congress de Barcelona un

Porsche Panamera en un vehículo autónomo mediante su nuevo teléfono estrella al aprovechar la IA para hacerle entender al dispositivo los estímulos de su alrededor.



“Esto forma parte del interés de la compañía en seguir siendo líder de innovación” con un ecosistema que también incluye computadoras y tabletas en las que no se descarta incluir la inteligencia artificial como principal ingrediente, detalló.

Precisamente, la firma china también lanzó en Barcelona su nuevo portátil ultrafino de alta gama, el Huawei MateBook X Pro, con una pantalla táctil que cubre el 91 % de la superficie y una cámara web oculta en el teclado, así como dos nuevas tabletas.