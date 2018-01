Limberg Ismael Lima López (18) llegó ayer a las 9:40 al pabellón 145 del campus universitario de la Gabriel René Moreno, estampó su huella digital y le tomaron una fotografía para completar su registro que lo habilitó para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) de esta gestión y abandonó el lugar minutos después. Ese trámite, en realidad, le llevó cinco minutos, pues los puestos de atención se hallaban libres, sin las interminables filas de otras gestiones.

¿Por qué estaba despejado? El vicerrector Osvaldo Ulloa lo atribuye a que todo el sistema de inscripción se ha modernizado con un método similar al que utilizan los bancos echando mano también del registro por internet por medio de la página web de la universidad. De ese modo, hasta ayer por la mañana estaban habilitados para la prueba 22.820 alumnos tanto de la capital como de las provincias.

Miles de jóvenes se inscribieron por internet y aún hay plazo para hacerlo hasta el 26 de enero. El examen está previsto del 2 al 5 de febrero.

“Todo el proceso está casi automatizado. El alumno nuevo hace el depósito de Bs 260 en los bancos habilitados y luego inscribe sus datos en un formulario de la página web de la universidad (admisionweb.uagrm.edu.bo) y fija una fecha y hora para visitar el campus a efecto de dejar su huella digital y su foto. Si es estudiante antiguo solo se registra por internet. Con esta modalidad el sistema se tornó bastante ágil y se acabaron las filas”, manifestó el vicerrector.

10.000 cupos en febrero

Limberg Ismael Lima espera conseguir una de las 10.000 plazas habilitadas para la primera parte del calendario 2018 que empezó el 1 de noviembre de 2017. El joven, que en pocos días concluirá su servicio militar, piensa estudiar Ingeniería de Sistemas.

“No tuve problemas para registrarme. Puse la hora para venir a dejar los datos que faltaban y así fue, me atendieron rápido. Me toca dar el examen el 4 de febrero”, dijo el aspirante, agregando que en el cuartel se ha dado tiempo para prepararse por su cuenta para la prueba académica.

Las hermanas Yandira y Paola Paz, de 16 y 18 años, respectivamente, corroboraron lo dicho por Limberg Ismael. Se anotaron sin problemas. La primera quiere calificar para la carrera de Ingeniería Financiera, y la segunda, Contaduría Pública.



Ambas, egresadas del colegio Elvira Parada de la Pampa de la Isla, afirmaron haberse preparado por su cuenta para la prueba.

Dolly Gonzales, coordinadora de logística en la oficina de la PSA, manifestó que, sin duda, la implementación de tecnología ha hecho desaparecer las traumáticas filas de los estudiantes. “Antes los chicos madrugaban para ganar un espacio, ahora, como usted ve, no hay aglomeración y los atendemos en un lugar adecuado de 8:00 a 19:30 en horario continuo”, indicó Gonzales, agregando que del 23 al 26 de enero habrá una etapa para la inscripción de los rezagados.



Segunda oportunidad



La Universidad Gabriel René Moreno prevé recibir a 15.000 estudiantes en este año. Los 10.000 planificados para la primera parte en febrero y 5.000 que se espera que califiquen a mediados de año en la segunda prueba académica solo para las carreras semestrales.

Dolly Gonzales explicó que las carreras más solicitadas son las de las áreas de ciencias exactas y tecnología, que incluyen todas las ingenierías, así como las de Ciencias de la Salud Humana: Medicina, Odontología, Enfermería, Farmacia y Bioquímica.



El vicerrector recordó que la Uagrm oferta todos los años 62 carreras, por lo que los postulantes tienen una gama de oportunidades para profesionalizarse.



Negocio informal



Osvaldo Ulloa recomendó a los estudiantes y padres de familia no dejarse sorprender por gente que, fuera de los predios universitarios, ofrece cursos de nivelación e incluso garantizan el ingreso a la ‘U’.



“Se instalan en casetas y ofrecen cursos de nivelación. Es un gancho que degenera en estafa a los estudiantes, pues les garantizan el ingreso para sacarles dinero. Nosotros hemos advertido a los jóvenes que no se dejen sorprender. Hace poco los hicimos sacar con la Alcaldía, pero otra vez se instalaron. La alcaldía debe poner guardias para evitar que hagan su fiesta”, manifestó.

ESTUDIAR PARA EL EXAMEN

En ciencias exactas y tecnología

Los estudiantes deben profundizar sus conocimientos en matemáticas, química, física, lenguaje y literatura.



Área politécnica

En las carreras de Construcciones Civiles, Electricidad Industrial, Electrónica, etc, entra matemáticas, química, física, lenguaje y literatura.



Ciencias de la salud

En Medicina, Enfermería, Farmacia, Odontología, Bioquímica y Veterinaria entra biología, química, matemáticas, lenguaje y literatura.



Siete materias

Ciencias Económicas, Auditoría, Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte, llevan sicología, lenguaje, literatura, matemáticas, historia, geografía y realidad nacional.



Humanidades y ciencias jurídicas

Llevan filosofía, sicología, historia, geografía, realidad nacional, lenguaje y literatura.



Ciencias de la Computación

Entra computación, matemáticas, física e inglés.



Actividad física

Lenguaje, biología, sicología e historia.



Ciencias agrícolas

Química, matemáticas, recursos naturales, lenguaje y literatura.