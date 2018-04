Hay dos vías de control de docentes, pero ven que son insuficientes

Los docentes de la Universidad Gabriel René Moreno son evaluados al final de cada semestre a través de dos instancias: la unidad de control de docentes, dependiente del Vicerrectorado y las evaluaciones académicas por parte de los estudiantes.

Sin embargo, un docente de la Uagrm (que pidió no ser identificado) aclaró que las mismas son insuficientes debido a que solo se evalúa lo pedagógico y metodológico, y no así la conducta moral, con lo que un docente como el abogado Juan Carlos Herrera no llega a ser identificado a tiempo.

Para el docente de Ingeniería y expresidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), José Sánchez Herbas, el caso es más simple: “Si tiene problemas sicológicos debe renunciar porque no puede dar clases en esas condiciones”.

Instancias de regulación



El presidente de la FUP, Rogelio Espinoza, explicó que las evaluaciones se hacen cada semestre, y en base a estas se puede constatar que el abogado acusado por discriminación no había tenido antecedentes de este tipo.



“Sabemos que recientemente tuvo que ser atendido por una terrible presión. Además, observamos que fue afectado por una persona que no era estudiante de su clase, sino una oyente. No compartimos sus comentarios pero exigimos que haya el debido proceso”, dijo.



Explicó que cada semestre el estudiante evalúa a su docente, al igual que sus colegas a través de esta unidad de control. Sin embargo, otro docente reconoció que estas preguntas no toman en cuenta el perfil sicológico o emocional. Se observó además que esto debería ser tarea del defensor del estudiante, un puesto que está acéfalo.



Sharik Wendoly Jiménez, una de las denunciantes, dijo que acepta las disculpas de Herrera, pero no va a hacer a un lado el proceso legal. “Hay que sentar un precedente, él tiene varios antecedentes. Ahora tratan de taparlo diciendo que está demente cuando es por todos conocida su forma de actuar y lo han dejado pasar por alto”, afirmó.