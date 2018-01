El gimnasta estadounidense Andrew Fuller denuncia abusos de su entrenador y médico

El #Me Too no es solo para mujeres. Andrew Fuller hizo pública su denuncia contra George Drew de haberlo drogado y abusado de él. El tema se destapa una semana después de la condena a Nassar

La gimnasia vuelve a ser golpeada, aunque esta vez, no se trata de una mujer, sino de un hombre. Foto: Imagen de referencia