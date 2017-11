Gibson hace referencia a las acusaciones de su exesposa, Norma Mitchell, quien consiguió una orden para que el actor no se acerque a ella ni a su hija debido a acusaciones de presunto maltrato que Mitchell formuló en contra del artista.

En el video, Gibson contó que se encuentra en la bancarrota debido no solo al proceso que enfrenta con su expareja, sino además por las dilaciones en la grabación de la octava parte de Rápido y furioso.

Además, el actor aseguró estar quebrado y explicó que, en buena parte, esa es la razón por la que está molesto con Dwayne Johnson, actor al que antes ya había criticado públicamente por sentir que había "roto la familia" que integra "Rápidos y furiosos".

“Estoy casi sin dinero, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a liquidar y perderlo todo. No soy cantante, no soy un actor, no soy un hombre con posesiones materiales, soy el papá de Shayla”, declaró Gibson en el video.

En una posterior publicación en Instagram, el actor nuevamente hace referencia a Dwayne Johnson, lo llama "payaso" y dice estar pensando en dejar el personaje de Roman Pearce si él continúa en el rodaje de la saga.