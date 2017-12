Un hombre de 33 años al que al final se lo identificó como Zeng, decidió no hablar luego de matar al tío de su esposa hace 12 años. Tras el hecho huyó de la aldea y desde entonces era buscado por la Policía. Ya en otra provincia, halló trabajo, se casó y tuvo un hijo, pero no hablaba para no ser descubierto.

La Policía comenzó a sospechar de Zeng porque no tenía documentos y se optó por hacerle un examen de sangre cuyo ADN terminó coincidiendo con los padres de un asesino que era buscado desde 2005. Ese asesino era él y fue entonces cuando la Policía optó por detenerlo.

Cuando le preguntaron por qué había dejado de hablar, él tomando un papel y un lápiz escribió: "Cuanto menos digo, menos posibilidades tengo de cometer un error". De acuerdo al reporte de la Policía al no hablar durante mucho tiempo, Zeng atrofió las cuerdas vocales.

La agencia china Global Times tomó la historia y la difundió hace unos días ya que la historia de Zeng ha sido muy seguida en las redes sociales que tiene China.