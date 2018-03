Un mes cargado. La plataforma de streaming Netflix llega con una carpeta de estrenos y nuevas temporadas que puede que te falten las horas para verlas. Desde documentales hasta animes llegan para satisfacer la demanda de los usuarios.

A continuación te presentamos lo más destacado:

The Beginning (T1)

Un anime original de Netflix. Kazuto Nakazawa (‘Kill Bill Vol. 1’, ‘Parasite Dolls’) es el director de esta historia de ciencia ficción en la que pruebas genéticas desencadenaron en la creación de humanos perfectos para que mantengan la paz universal, pero los secuestra una organización del mal con planes distintos. Serán 12 episodios y estrena el 1 de marzo.

Cartas de Van Gogh (Película)

En esta película nominada al Óscar, cada fotograma es un cuadro pintado al óleo, con el estilo y arte magistral del famoso artista neerlandés postimpresionista. Este un thriller de suspenso que se centra en la muerte del pintor. Estrena el 1 de marzo.

Marvel’s Jessica Jones (T2)

Esta fue una de las primeras serie de Marvel en Netflix. Ahora la protagonista, en busca de la fuente de sus poderes, deberá enfrentar su pasado y sus problemas con el alcohol, algo que le impide convertirse en una auténtica heroína. Tendrá 13 episodios y se estrena el 8 de marzo.

Edha

Este es una producción argentina que expone la vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un atractivo joven. Una mezcla de venganzas, pasiones, asesinatos y oscuros secretos se avecina.

El mecanismo

De José Padilha (Narcos, Tropa de Élite 1 y 2, RoboCop) y Elena Soarez (Yo, Tú, Ellos; Casa de Arena), El Mecanismo explora cómo un pequeño grupo de investigadores obstinados descubre el funcionamiento interno de un monstruoso esquema de corrupción y el impacto que su búsqueda tiene en todos los implicados, incluidos ellos mismos. Se estrena el 23 de marzo de 2018.

Estos son algunos de los otros estrenos:

Series

Love, tercer temporada-9 de marzo

No necesitan presentación con David Letterman Malala Yousafzai-9 de marzo

El mecanismo, primera temporada-23 de marzo

Alexa & Katie, primera temporada-23 de marzo

Una serie de eventos desafortunados, segunda temporada-30 de marzo

Shadowhunters: the mortal instruments, tercera temporada-21 de marzo

Blindspot, segunda temporada-3 de marzo

Crazy ex girlfriend, tercera temporada-17 de marzo

Películas

The outsider-9 de marzo

Aniquilación-12 de marzo

Código abierto-23 de marzo

Krampus: Maldita navidad-10 de marzo

Operación ultra-13 de marzo

La habitación-24 de marzo

Los últimos cinco años-1 de marzo

Documentales y especiales

Ricky Gervais: Humanity-13 de marzo

The Standups, segunda temporada: 20 de marzo

Sofía Niño de Rivera: Selección Natural-30 de marzo

Ladies first-8 de marzo

Wild Wild country, primera temporada-16 de marzo

Kids

Voltron: el defensor legendario, quinta temporada-2 de marzo

Trolls: ¡No te pierdas del ritmo!, segunda temporada-9 de marzo

Stretch Armstrong: fuga-13 de marzo

Spirit: cabalgando libre, cuarta temporada-16 de marzo

Dinotrux-Supercargados, segunda temporada-23 de marzo

Grandes héroes-1 de marzo