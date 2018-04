Esto cuestan los sobres del álbum del mundial en otros países, mira el ránking

La fiebre del Mundial de Fútbol, Rusia 2018, se vive de distintas maneras, una de ellas a través del álbum Panini que no solo en un fenómeno en Bolivia. Y es que si no estás llenando el álbum, de seguro conoces a alguien que sí lo está haciendo.

Panini distribuye su producto en más de 100 países, por eso es que el portal financiero estadounidense, Bloomberg, decidió crear el Índice Panini, una tabla que revela cuánto cuesta el sobre de figuritas en cada país donde de colecciona.

La FIFA podría tener su sede en Zurich (Suiza), pero eso no significa que los suizos se beneficien de ningún tipo de trato especial en su carrera por reunir cientos de figuritas de la Copa Mundial; en ningún otro lugar son los coleccionables más caros. Cada sobre tiene un valor de $us 1,80, seguido de Hungría ($us 1,48) y Polonia ($us 1,40).

Rusia, organizador del mundial, también es un país donde el precio de los sobre es alto ($us 1,35), mientras el precio base en EEUU es de $us 1.

Un dato curioso es que en América Latina es donde menos cuesta reunir los sobres de figuritas y Bolivia está de la mitad para abajo en esta lista desde el punto de vista de precios, lugar que comparte con Ecuador, en el penúltimo lugar con $us 0,70, es decir, Bs 5.

En América Latina, el lugar donde más caros son los sobres ($us 0,93). En Brasil donde son más baratos ($us 0,59), es decir, cuestan tres veces menos que en Suiza, según lo que expone Blomberg.

Si un coleccionista llenase el álbum sin intercambiarlo con otros, significaría comprar un promedio de 967 paquetes, según una fórmula de Paul Harper, profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Cardiff. Eso sería $us 1,741 en Suiza y $us 570 en Brasil.