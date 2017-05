¿Estás con un nuevo empleo? ¡Adáptate siguiendo estas claves!

Enhorabuena! Después de un largo proceso de selección, al fin conseguiste ese empleo que tanto estabas esperando. No obstante, no hay que bajar los brazos. Más bien es momento de prepararte para enfrentar un ambiente laboral desconocido en el que deberás comenzar de cero.



En criterio de la sicóloga laboral, Lotty Paniagua, luego de la búsqueda de un nuevo empleo y de ser aceptados, en muchas ocasiones las personas piensan que cuando logran ser contratados se acabó el esfuerzo; sin embargo, es todo lo contrario, dado que es ahora el momento en el que toca demostrar por qué han sido elegidos.

Asimismo, la sicóloga Zulema Pérez dice que obtener el trabajo da tranquilidad y un sentimiento de triunfo al ser seleccionados de entre un sinnúmero de candidatos y hay que demostrar que la empresa no se equivocó y también es momento de descubrir si el trabajo era lo que esperaban.

A su vez, Juan Domingo Fabbri, sicólogo organizacional, manifiesta que toda persona que inicia un nuevo trabajo debe recibir un proceso de inducción en lo que es la empresa y su cultura, en el cargo y en el área específica que va a desarrollar y, por último, en la parte social. Esta, explica, es una responsabilidad que la empresa debe asumir, pero que si no la hace, el nuevo funcionario tiene que realizarla para tener éxito en sus funciones.

“Se dice que se necesitan mínimamente tres meses para que la persona logre adaptarse y un año para estar desarrollando plenamente sus funciones al 100%. Por ello es importante el proceso de inducción, ya que reduce ese margen de adaptación a la empresa en la que uno está comenzando”, explica Fabbri.

Para la sicóloga Mónica Rivero, todo lo que es nuevo trae ansiedad y nerviosismo. Eso puede pasar una mala factura en cuanto a lo emocional se refiere. “Toda actividad que comenzamos es motivo de estrés y de preocupación en un primer momento, por eso hay que tener en cuenta varios aspectos al inicio de un nuevo trabajo”, sugiere.

Según el portal www.quierochamba.com, el estudio de consultoría OfficeTeam de selección de personal, indica que para un tercio (32%) de los encuestados el proceso de aclimatación a una nueva cultura corporativa es el mayor desafío para incorporarse a la fuerza laboral.

Una experiencia laboral exitosa depende de cómo se la inicia. En este sentido, los especialistas brindan siete tips para adaptarse fácilmente y de la manera más rápida, positiva y beneficiosa al nuevo empleo.

Los primeros días en tu nuevo trabajo. El proceso de inducción es importante para reducir el período de adaptación a una nueva fuente laboral. Si no lo hace la empresa, es necesario que lo haga uno mismo.

1.- Indaga acerca de la nueva empresa

Mientras más conozcas y más sepas de la empresa, más rápido lograrás ‘engranar’ en el ritmo y tipo de trabajo, además de la cultura organizacional que se vive, ya que los datos que recopiles te podrán dar una idea sobre lo que es formal e informalmente aceptado en el lugar. Todo dato es de utilidad, afirma Lotty Paniagua.

Asimismo, Pérez agrega que hay que tener claro quiénes son los altos ejecutivos y cómo son los distintos departamentos y sectores en los cuales trabajarás, cuál es la historia de la empresa, quiénes son tus principales competidores y qué tendencias están afectando a tu sector.

2.- Seguridad en uno mismo

La actitud de seguridad en uno mismo es indispensable para ganarse la confianza de todos. Puedes tener muchos diplomas pero con una actitud retraída, insegura o egoísta no vas a llegar muy lejos, dice Rivero.

No obstante, no es necesario ser el centro de atención para caer bien, hay que aprender a escuchar a los demás y no enfatizar siempre en las experiencias personales. En un nuevo trabajo es importante saber cuándo callar o cuándo intervenir, resalta.

3.- Descansa bien la primera semana

Fabbri afirma que la primera semana en un nuevo ambiente laboral es muy difícil por el proceso de adaptación y de cambio, razón por la que demanda mucha energía de la persona. Por ello, es importante descansar y dormir bien.

“En este primer periodo es necesario estar bien comido y bien descansado. Hay que cuidar el cuerpo en esos días, porque en esta primera semana están haciendo un sobreesfuerzo”, acota.

4.- Una mirada Optimista

Desde el primer momento, dice Fabbri, la persona debe tener una mirada positiva y optimista de todas las cosas y no estar con la paranoia de cómo te van a mirar, o con qué gente negativa vas a toparte. Abrirse a nuevas experiencias de conocer nueva gente y pensar que de todo siempre hay algo nuevo que aprender.

“En todos lados hay gente buena y mala. Hasta de las peores situaciones se puede sacar una buena enseñanza. Esto es sumamente importante, pero también es difícil de practicar”, afirma el sicólogo organizacional.

5.- Socializa con tus colegas

Socializa y conoce a tus colegas, ya que serán ellos los que te ayudarán a sentirte parte del equipo y a despejar toda duda. Preséntate, aprende sus nombres, los cargos y las funciones de las personas de tu entorno y comparte con todos, sugiere Paniagua.

Perez agrega que debes aprender los nombres de las personas con las que a diario vas a interactuar para incorporarte a la dinámica social existente. Debes asistir a los eventos de esparcimiento que no comprometan el entorno laboral, ya que esto favorece la conversación natural.

6.- El ‘feedback’ es importante

Paniagua señala que es importante pedir retroalimentación y conversar con tu jefe regularmente para saber si vas por el camino correcto en la ejecución de tus funciones o cómo podrías desempeñar mejor tu trabajo.

Si recibes críticas, añade Pérez, acéptalas y tómalas con calma, debes evitar las controversias.

7.- El pasado quedó atrás

No hables de cómo se hacían las cosas en tu anterior trabajo. Estás en una nueva empresa. Ser cortés y tener mucho tino, es mejor que ser franco, concluye Fabbri.

Comenzar con pie derecho desde el primer día



Lotty Paniagua, jefe de Bienestar Organizacional de Avícola Sofía, aconseja tomar en cuenta los siguientes tips, especialmente en el primer día de trabajo:

Relájate, que el estrés del inicio no te consuma, realiza actividades placenteras pero no muy cansadoras en días previos a tu incorporación, con la finalidad de ingresar con las pilas cargadas.



A quien te dé la noticia de la contratación, pide datos de referencia para tu primer día; pregunta de antemano cuándo, a qué hora, dónde y con quién te vas a encontrar. Debes estar atento a cualquier instrucción especial que te den.



Sé puntual, lo ideal es llegar más temprano. Cinco minutos antes es un tiempo ideal.

Revisa y lee documentación corporativa interna, tales como políticas, procedimientos, manuales y descripciones de cargo.



Conoce tu área de trabajo y organízala de forma adecuada; arregla tu escritorio de acuerdo a tu forma de trabajar y solicita cualquier material o equipo que necesites para realizar tus tareas iniciales.

Pregunta y aprende. No temas exponer cada una de tus dudas, puesto que tus primeros días son el momento de aprender y la mejor estrategia para ello es preguntar una y otra vez cómo hacer las cosas de la mejor manera.