Esta es la causa de la muerte de Avicii, según TMZ

El afamado DJ sueco Avicii se habría suicidado según el portal estadounidense TMZ y esta hipótesis toma fuerza, ya que varias fuentes cercanas al fallecido artista también afirmaron la noticia. Tim Bergling, nombre real del artista, utilizó el cristal de una botella rota para quitarse la vida.

Dos fuentes señalan que se cortó el cuello, y otra fuente lo niega y apunta que la estrella de la música dance electrónica se hirió en la muñeca. Avicii murió el pasado 20 de abril a los 28 años en Mascate, capital de Omán.

Hace unos días, la familia del dj aseguró que el artista tenía problemas con la vida y que "no pudo más". En su primer comentario público tras el fallecimiento del músico, cuya causa no se ha confirmado oficialmente, la familia escribió en un comunicado.

Te recomendamos leer:

"Realmente [Avicii] luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz". reza la publicación. La declaración sugería la idea de que se quitó la vida, según el diario El País de España.

En 2015, Bergling empezó a tener problemas de salud debido a su ritmo de vida, hasta el extremo de que unos meses después, en marzo de 2016, anunció su retirada del mundo de la música. A partir de ese momento, las cosas no fueron mucho mejor para el joven sueco.

Las informaciones hablaban de complicaciones tras una operación de apendicitis, a lo que posteriormente se le sumó una pancreatitis aguda debido al consumo de alcohol que le llevó a ser hospitalizado.

Te puede interesar:

Nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, el dj empezó a publicar su propio material con apenas 19 años, piezas de house que obtuvieron cierta repercusión internacional y que empezaron a darle a conocer entre el público y sobre todo entre los dj's de electrónica comercial de aquellos momentos.

Pero no fue hasta 2011 cuando llegó su primer gran bombazo internacional con Levels. Era conocido por sus éxitos internacionales, entre los que también estaban Wake Me Up y Hey Brother.

A partir de aquel momento, su popularidad no dejó de crecer, consiguiendo que su debut en larga duración, True (Island, 2013), se convirtiera en uno de los discos más vendidos de la temporada y él en uno de los dj's mejor pagados y más requeridos del momento.

Tras el fallecimiento de Avicii, no se divulgó ninguna causa de muerte. Después del comunicado de su familia, en la que se sugería que el dj se había suicidado, su representante, Diana Baron, no quiso hacer más comentarios.