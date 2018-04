Entre los 12 y 14 años aparece el riesgo de conductas antisociales

A Orteguita, como lo apodaron por su parecido con el futbolista, lo iniciaron sus amigos. Criado bajo el manto protector de una familia trabajadora, su destino tuvo que ser el de acabar el bachillerato y emprender una carrera profesional. Pero su camino fue distinto. Las horas fuera de casa en compañía de ciertos amigos lo llevaron a conocer un estilo de vida que sutilmente lo introdujo en la dependencia de la droga, el alcohol y otros vicios.

Tras varios años se siente restablecido. Se incorpora paulatinamente a la vida social y comenzó una carrera técnica, aunque el estigma de haber vivido en la calle todavía lo persigue. “Fueron los amigos del barrio los que me introdujeron a los vicios, pero también fueron otros amigos los que me hicieron reflexionar y me sacaron”, confiesa amparado en el anonimato.

En Bolivia hay tres escenarios en los que se desarrollan los jóvenes y que influyen en que se decanten por conductas antisociales: la familia, el colegio y su interacción con su grupo de amigos. Una familia disfuncional (padres separados) o la carencia de esta, es el principal factor de riesgo; peor aún si se dan situaciones de violencia intrafamiliar.

Así lo estableció el estudio Factores de riesgo y protectores asociados a conductas antisociales en adolescentes urbanos en Bolivia, realizado por Unicef, el Ministerio de Justicia y la organización Progettomondo.mial de Italia, hecho en base al recuento de 28 historias de vida de adolescentes en riesgo; 18 grupos focales con jóvenes y padres, encuestas a 2.402 adolescentes de 12 y 18 años en ciudades capital, El Alto, Riberalta y Huanuni y 30 entrevistas a instituciones que trabajan con este sector.

Para contrarrestar esta situación, el estudio sugiere algunas propuestas, tales como la creación de servicios para atender violencia intrafamiliar, escuelas de padres y focalizar la ayuda en las edades de 12 a 14 años, que es cuando se define la conducta.

Son importantes estas edades porque aún se está bajo la cobertura de un hogar, todavía no se ha desarrollado del todo una conducta plena de conflicto con la autoridad escolar y se está dispuesto a la reintegración social.

Factores de riesgo



El estudio identificó la prevalencia de siete conductas en los adolescentes antisociales: peleas, mala conducta, conflictos con padres, consumo de alcohol y drogas, robo o daño a bienes y detenciones.



Por edades, los adolescentes de 12 a 14 años son los que presentan menos tendencia a incurrir en conductas antisociales, incluso después de haber sido víctimas de violencia intrafamiliar, porque buscan modelos positivos a quiénes seguir (profesores, amigos). Por lo tanto, son el rango de edad en la que se está a tiempo de hacer algo y restaurar.



En todos los casos, los factores de riesgo son: el adolescente no vive con sus padres, no comparte las comidas con ellos ni siquiera dos veces a la semana, papá y mamá no están pendientes de sus estudios y desconocen dónde están sus hijos luego de las clases, en el hogar no hay reglas de conducta, la relación con los padres es conflictiva y los hijos sufrieron algún tipo de violencia familiar.



Por regiones, Santa Cruz es el departamento con riesgo más alto de contar con adolescentes que incurran en conductas antisociales (17%), seguido de Sucre (12%) y Cobija y El Alto (10% respectivamente).



Políticas de prevención



El coordinador del proyecto progettomondo.mial, Abraham Colque, sostuvo que muchos jóvenes que están en centros de rehabilitación no debieron llegar ahí y que faltan políticas dirigidas a la familia y a la prevención.



El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, señaló la necesidad de generar escuelas de padres para que tengan un mejor relacionamiento. Y el director ejecutivo de la Fundación Aru, Paul Villarroel, dijo que la adolescencia es ‘invisibilizada’, pese a que son el 13% de la población nacional, más de 1,2 millones de personas.

¿Qué factores llevan a un adolescente a cometer actos o adquirir conductas antisociales?



El sicólogo del departamento de sicología clínica de la Universidad de Barcelona, Antonio Andrés Pueyo, explicó que los adolescentes, como los adultos, cometen delitos cuando vulneran una norma y tienen edad para ser responsables de ese acto delictivo; pero cuando no tienen ‘no delinquen’ aunque se consideran actos “antisociales”.



“Cuando vulneran las normas y hábitos no-escritos pero que socialmente son rechazables, como pegar en el colegio, insultar a los padres, abandonar las clases o hacer groserías”, ejemplificó.

Según el experto español, que colaboró en el estudio, los padres, los amigos, las circunstancias, son factores de riesgo que hacen más probable la delincuencia, pero no su causa.



“La delincuencia es la decisión de actuar de modo antinormativo, estos comportamientos no los causan los padres o la escuela, pero sí que los facilitan o promueven. Al final el papel del actor del delito es, precisamente, lo más importante que determina la causa primordial del delito”, añadió.