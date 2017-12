Entrada libre para ver a Los James en el Hard Rock Café

Ayer estuvieron haciendo vibrar a miles de almas en Buffalo Park, durante el festival Hagamos al Niño Feliz (en el que participaron por segundo año consecutivo) y esta noche es el turno del público del Hard Rock Café, el cual podrá disfrutar de forma gratuita del concierto de esta banda paceña. Así es, Los James actúan hoy, en el local situado en el bulevar del Ventura Mall (cuarto anillo, entre canal Isuto y avenida San Martín), desde las 22:00.

Conformado por Daniel Rojas (voz principal), José Rojas (batería y voz), Dante Lima (bajo), Álvaro Pérez (segunda guitarra) y Mathías Céspedes (guitarra líder y voz), Los James se han convertido en una de las bandas jóvenes del momento. En La Paz son protagonistas esenciales de la movida rocanrolera.

Precisamente, los chicos prometen para esta noche mucho de ese rocanrol de los años 70, que incluyen clásicos de los Beatles, los Rolling Stones y piezas como Are you gonna be my girl, de los australianos Jet, (una de las que más goza el público), además de composiciones propias, como el blues Huracán y otras del género.

El grupo fue fundado el 1 de enero de 2011. El quinteto se conoció en el colegio y desde ahí nació la idea de hacer una banda. En 2012 y 2013 fueron ganadores de la Guerra de Bandas del Calvert.