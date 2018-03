Para el desarrollo constante de su potencial académico y tecnológico, las universidades británicas ofertan distintas modalidades de becas para bachilleres y profesionales en Bolivia. La más cotizada es la Chevening, que sin embargo, según datos de Inova Education, en 2017 se obtuvieron solo nueve de los más de 100 cupos disponibles.

La falta de difusión de la información, pero también de incentivo por parte del aparato público, en relación a otros países de la región, son algunos de los elementos identificados como la causa de este déficit académico.

La información surge durante la realización de la segunda Feria de Universidades Británicas, organizada por la Embajada Británica en Bolivia e Inova Education, una organización enfocada en apoyar de manera gratuita a estudiantes latinoamericanos interesados en estudiar en el Reino Unido. Se realizó el 26 de febrero en La Paz en el Espacio Socio Cultural Japonés y el 27 en Santa Cruz en la Utepsa.

En la oportunidad se presentó la oferta académica de ocho universidades de Inglaterra, para los níveles de pregrado, posgrado, doctorado y cursos de inglés académico. Las universidades son Glasgow, Cardiff, Sheffield, Birmingham, West of England, Southampton, Warwick y Kaplan. El sistema educativo británico es uno de los más prestigiosos y cuenta con dos universidades en lista de las mejores del mundo según el ranking Times Higher Education World.

Ofertas en Inglaterra

El director de Inova Education, Eric Wijmenga, informó que este año viajarán nueve becados bolivianos con la beca Chevening, de los más de 100 a escala regional.

Explicó que este programa cubre la colegiatura, manutención, hospedaje, pasajes y cursos pre académicos, a la vez que indicó que desde su inicio en Bolivia suman 30 los becados.

Para postular al pregrado, el interesado debe cursar el quinto o sexto de secundaria y egresar con un promedio de 75 puntos, que varía según cada universidad, además de rendir el examen de dominio del idioma Toefl (test of english as a foreign language).

“Nuestro sistema tiene al menos 30% de estudiantes extranjeros. Es parte de nuestra cultura. Nuestras universidades tienen un alto nivel de investigación y para mantenerlo debes tener la apertura de encontrar a los mejores investigadores”, aseguró.

El ejecutivo de Inova apuntó que el país con más becados es México, que promedia los 100 por año, debido a que el Estado financia a los más destacados.

Otras modalidades



Los representantes de la universidad de Sheffield, al norte de Londres, destacaron que a diferencia de otros países en Inglaterra las maestrías tienen un año de duración y el doctorado tres.

Señalaron que si el bachiller no accede a la beca completa hay una parcial, que debe pagar de Bs 160.000 a 210.000 en un año.



El 2017 hubo 100 becas disponibles pero no se logró el cupo porque no hubo estudiantes con el perfil requerido, es decir “buenas notas y dominio del inglés”.



Los representantes de la universidad de Southampton, afirmaron que para estudiantes con un promedio de 80 o más puntos hay descuentos de 2.500 a 5.000 libras esterlinas; y para los de 90 puntos o más, se descuenta 5.000 libras. Cada libra esterlina se cotiza en Bs 8,9.

También ofrecen becas por actividades extracurriculares como deporte o expresiones artísticas.

Ofertas en Estados Unidos



Por otro lado, el Centro Cultural Boliviano Americano (CBA) abrió la convocatoria dirigida a bachilleres y profesionales para que estudien en Estados Unidos, y reciban apoyo económico a través del Fondo de Oportunidades.



Para postular al pregrado, el interesado debe cursar el quinto o sexto de secundaria, mientras que para acceder a una especialidad (posgrado) el postulante debe haber finalizado la universidad (posgrado) con excelente promedio académico, nivel de inglés avanzado y demostrar limitada solvencia económica.

Los costos cubiertos incluyen exámenes como el Toefl y el envío de documentación.

Para prepararse

El registro

Los bachilleres deben registrarse en internet a través de la web http://www.chevening.org/bolivia a partir de agosto de este año.



Tipos de financiamiento

Son cinco modalidades: Fondos propios (se paga la matrícula y la manutención); becas parciales (según cada universidad), becas completas (depende de las notas y el dominio del idioma), por préstamos (a través de organizaciones) y combinadas (con recursos propios y préstamos).



En Estados Unidos

Los interesados deben contactarse con el CBA Santa Cruz, calle Cochabamba #66, telf. 3-342299.