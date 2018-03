Emotivo, se viraliza la carta de chica que habla sobre ser pobre

Mayra Arena, una joven de 25 años y oriunda de Bahía Blanca (Argentina), con un pasado cercano a la marginalidad, sintió que estaba cansada de leer las quejas de sus conocidos en Facebook y decidió escribir un largo texto relatando su historia de vida que se viralizó en pocos días y fue compartida más de 50.000 veces.

Según cita el diario El Clarín, la joven publicó que la publicación la hizo a pedido de su hermana. "Somos dos laburantes full time y las dos estudiamos. Estábamos frustradas de lo que es laburar, laburar, laburar y nunca ver un mango (dinero)".

En un nuevo post, Mayra aclara que en su carta había que explicar por qué su madre no es de ayuda, sino que ellas tenían que ayudar a su madre. "Me di cuenta que sino lo explicaba, no se iba a entender por qué ella siempre va a necesitar ayuda y nosotros, a pesar de ser pobres, podemos hacer algo para dársela”.

Entre las distintas situaciones que vivió, cuenta la vez que después de tres días seguidos con lluvia, salió de su barrio y se sumó a una larga cola para entrar a trabajar en una pizzería en la que, entre decenas de chicas prolijas e impecables, sobresalía por su ropa empapada y los pantalones y zapatos llenos de barro. “Era un cachivache, un asco” reconoce.

Con otros sucesos de su vida diaria, Mayra impactó las redes sociales y ella misma reconoció que no se lo esperaba. Su publicación superó los 50.000 shares y los 63.000 likes. La joven prometió que seguirá escribiendo.