El submundo vuelve en una bicicleta

¡Viene el Demogorgon! Gritaban los pequeños angelitos. Y nadie podía defenderlos. Sus largas garras, su boca partida y babosa y su cuerpo extraño erizaban la piel de ellos y de los millones que lo vieron en la TV. En medio del caos, una niña llamada Once aparecía para enfrentarlo y desterrarlo al submundo. Ahora ese Mundo del Revés está de vuelta para seguir espantando y sorprendiendo al planeta. Se sabrá de qué es capaz desde hoy en Netflix cuando los nueve episodios de la T2 de Stranger things aparezca en el menú interactivo. ¡Uy! ¡Qué miedo!

Prohibido comerse las uñas



En poco tiempo la serie original de Netflix se volvió un fenómeno y es considerada una de las series ‘obligatorias’ de este siglo. Esa atmósfera ochentera y esas actuaciones (entre ellas la consagrada actriz Winona Ryder) la han convertido en una de las más queridas de la pantalla. Y la crítica se rindió a sus pies.



La plataforma de streaming supo alimentar la expectativa, después de obtener buenos resultados de audiencia, y lanzó el primer ‘teaser’ en la Super Bowl de EEUU. Después publicó los nombres de los episodios: Madmax, El niño que resucitó, El huerto de calabazas, El palacio, La tormenta, El renacuajo, La cabaña secreta, El cerebro y El hermano desaparecido. Y más tarde la sinopsis: “Un año después, los ciudadanos de Hawkins (Indiana) aún se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio. Will Byers ha regresado del Mundo del Revés, pero un ente más grande y siniestro sigue amenazando a los que han sobrevivido”.



No se sabe más. Y es por eso que los seguidores están expectantes de lo que pueda pasar en esta entrega. La pregunta es si vos estás listo.

Un repaso rápido



1. Once se enfrentó al Demogorgon, pero después de la asquerosa explosión, los chicos descubrieron que la niña desapareció con el monstruo.



2. Después de que Barb haya quedado ‘sumergida’ con el bicho, no se supo más de ella. En las redes sociales pidieron su retorno. Está en veremos.



3. Will fue rescatado del Mundo del Revés. Ya en casa, tose en el baño y escupe una especie de babosa. ¿Qué puede significar eso? Descubrilo.