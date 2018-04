El síndrome que amenaza a Cataleya

El pronóstico: dos años de vida. La edad de Cataleya: un año y un mes. Lo que tiene es un síndrome raro. A los cinco meses de edad, Carlos Rea (arquero de Destroyers) y Noelia Cuéllar, sus padres, se dieron cuenta de que no se sentaba y su cuerpo estaba flácido, sin fuerza. Por qué, se preguntaban sus padres, si había nacido fuerte y con 4,3 kilos de peso.

Ese raro nombre

Cuando vino la primera crisis y no pudo respirar, un médico del hospital San Juan de Dios dio el primer diagnóstico. “Así, al ojo, tiene Werdnig-Hoffman. Hay que hacerle pruebas”, sugirió.

Ese síndrome es degenerativo y hereditario. El nombre raro se quedó flotando en la joven pareja. Cataleya tuvo que ser llevada a Argentina, donde le hicieron pruebas. A los 40 días llegaron los resultados.

Mientras tanto, los padres aprendieron que la enfermedad se la conoce también como atrofia muscular espinal (AME) y que hay tres tipos. El tercer tipo de atrofia aparece entre los dos y los 17 años de edad. A los niños les aparece un pequeño temblor en los dedos y se les hace difícil subir gradas. Tienen infecciones respiratorias, pero pueden vivir normalmente.

El segundo tipo de atrofia aparece más temprano. A veces a los seis meses, a veces a los 18 meses de edad. Los niños no pueden pararse y deben caminar con ayuda. Pueden llegar a sobrevivir la adolescencia.



El primer tipo de atrofia es el más grave. Por lo general, los padres empiezan a notar algo a los cinco o seis meses de edad. Los niños respiran con mucha dificultad, no pueden sentarse, mueven muy poco los brazos y piernas y sufren infecciones respiratorias. Ese fue el diagnóstico que llegó de Argentina: enfermedad de Werdnig-Hoffman tipo I. En Bolivia y en Argentina les dijeron a los padres que no había cura para la enfermedad, y que disfruten de los meses de vida que le quedaban a Cataleya. Por lo general, estos niños mueren a los dos años de vida, incapaces de respirar, o víctimas de una infección.

Esperanza en Tailandia



Pero hay una solución. Un año de tratamiento cuesta casi medio millón de dólares. El medicamento se llama Spinraza y fue elaborado por el laboratorio Biogen. La seguridad social de un puñado de países ha aprobado el uso de este medicamento.

A la madre de la pequeña Reagan Goforth, que vive en Estados Unidos, también le dijeron que su hija viviría dos años. Pero la mamá encontró una solución en Tailandia. Reagan ahora tiene seis años y puede sostener su cabeza, tragar alimentos y mover los brazos y piernas. Para su madre, que la ha visto respirar con un ventilador, con una traqueotomía e inmóvil, es un avance gigantesco. La pequeña cuenta su historia y hace sus ejercicios de fisioterapia con una adulta paciencia.

Ahí quieren llevar a Cataleya. El centro se llama Beike Biotechnology. Utiliza células madre para tratar y curar la atrofia muscular espinal. Además de las células madre, Beike aplica múltiples terapias: con oxígeno hiperbárico, terapia acuática, terapia ocupacional, estimulación epidural, terapia de nutrición y fisioterapia.

La buena noticia es que el tratamiento cuesta alrededor de 35.000 dólares. La suma se puede alcanzar con la solidaridad de todos, que ha empezado a manifestarse. Hubo un concierto solidario en el que actuaron Pedro Fernández, Alejandra Guzmán (del programa televisivo Yo me llamo), Gisela Santa Cruz, Ráfaga y otros más. Fue en el coliseo Gilberto Parada, en Montero. Se rifó una moto y varios premios sorpresa. En una quermés realizada hace tres semanas se recaudaron 6.000 dólares. Hubo donaciones personales y otras institucionales. El Ministerio de Salud donará los pasajes para llevar a la pequeña a Tailandia, donde viajará con Noelia, su mamá, y Olga, su abuela materna.

El tiempo apremia



Con más de la mitad de su esperanza de vida ya cumplida, los familiares de Cataleya calculan que falta un mes para reunir el dinero. La carta de aceptación de Beike Biotechnology ha llegado. Dice que el tratamiento durará 25 días y que ya tiene un espacio en su hospital, en Bangkok.



La pequeña ha superado un paro cardiorespiratorio que la dejó inconsciente por más de 15 minutos. Con el correr de los días, se fue recuperando y asomó en su carita la risa que le brota cuando ve a sus padres y a sus enfermeras. Recientemente superó una neumonía que la tuvo con un respirador durante cinco días.



Con un tubo en la gargantita que le impide comunicarse con el llanto, confinada a una cama en la sala de aislamiento del hospital de

Portachuelo, sigue regalando sonrisas. Es fuerte. La alimentan con una sonda nasogástrica. También se recuperó de la neumonía y está en su casa, donde su mamá y su tía Raquel la cuidan con esmero. Limpian las flemas para que pueda respirar bien y tienen siempre a punto el aspirador.



En la casa podrá aguardar el viaje mientras ve los videos de la Vaca Lola, sus favoritos. Le mueven constantemente los bracitos y piernas para que los músculos no se atrofien.

Es una carrera contra el tiempo, porque la enfermedad es progresiva. La solidaridad puede depositarse en una cuenta del Banco Unión (110207327), a nombre de Raquel Dávalos.

ATROFIA

Tratamiento. Pocos países han aprobado el tratamiento con Spinraza, el medicamento elaborado por Biogen para la atrofia muscular espinal. Uno de esos países es España.

Pocos. Tanto en España como en Chile existe el mismo número de pacientes con esta enfermedad: 300 en cada país.

Precio. Cada dosis de Spinraza está calculada en 125.000 dólares. El primer año de tratamiento, con cinco o seis dosis, puede costar entre 625.000 y 750.000 dólares.

Terapia. Después del primer año, los pacientes necesitan tres dosis al año. Eso suma 375.000 dólares anuales. Necesitan las dosis durante toda su existencia.

Éxito. En las pruebas realizadas, el medicamento logró que los niños gatearan, se sentaran y se mantuvieran erguidos.

35.000 dólares. Los pacientes tratados con el procedimiento de Beike Biotechniology aumentan la masa y la fuerza de los músculos, su equilibrio y el rango de movimientos.