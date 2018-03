El iPhone X es elegido como el mejor celular de 2017

El Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress) concluyó ayer en Barcelona con la coronación del iPhone X como el mejor smartphone de 2017, un título que se otorga en los Premios Glomo, considerados los Óscar de la telefonía móvil.

El iPhone X, un producto de la compañía Apple, se llevó también el premio a la mejor innovación disruptiva, por la cámara TrueDepth que viene incorporada en su equipo.

De esta manera, Apple desbanca al Galaxy S7 Edge, de Samsung, ganador del año pasado.



Otras categorías premiadas en los Glomo fueron Mejor innovación móvil para pagos, que se la llevó Samsung Pay, de Samsung; y Mejor juego para dispositivos móviles, que recayó en Transformers: Forged to Fight, de la compañía Kabam.



Lo llamativo de esta premiación es que Apple nunca ha participado de este congreso; es más, siempre ha rechazado estos eventos y se ha desmarcado incluso de iniciativas para aplicar estándares universales (por ejemplo, el cargador USB tipo C) para facilitar la vida a los usuarios.



Salud y tecnología



En esta edición del Congreso Mundial de Móviles, el ámbito de la salud pisó fuerte con distintos proyectos como MJN Neuroserveis, un dispositivo similar a un audífono que sirve para predecir una crisis de epilepsia, y el iXensor, un conjunto de accesorios para el celular que miden el nivel de la glucosa en la sangre, también la fertilidad según el ciclo de ovulación.



Pero también hay tecnología para los que quieran una mayor seguridad en sus transacciones financieras: la corporación Sikur lanzó recientemente el SikurPhone, un teléfono ‘ultraseguro’ que apunta a tres tipos de usuarios: gente de negocios, gobiernos y... adictos al bitcoin.

El SikurPhone tiene una peculiaridad importante: es imposible instalar aplicaciones externas desde Google Play o cualquier otra tienda de terceros. Lo único que permite es instalar email, pero conectándolo con su propia app de correo electrónico.



Robots



Pero el congreso también tuvo su espacio para la robótica, uno de los modelos que más llamó la atención fue Robelf, de la compañía taiwanesa Robotelf Technologies. Robelf es un androide social con capacidad de relacionarse con los miembros de la familia, además de vigilar que no entren extraños a la casa y controlar los dispositivos domésticos que estén conectados a internet. El robot atrajo las miradas por su perfil social, ya que reconoce a las personas y, según el fabricante, puede hasta contar chistes.



Pepper es otro de los robots de esta feria de móviles de caracter social. Gracias a sus sensores, localiza cuando alguien le pasa cerca y lo llama para captar su atención. Es uno de los modelos más antiguos que estuvo en España.



Y si de realidad virtual se habla, la compañía HTC, con su casco Vive, mostraron la evolución de esta tecnología. El modelo mejora la imagen y el sonido, y brinda la posibilidad de una experiencia multijugador. Además, incorpora un nuevo módulo inalámbrico que permite al usuario moverse sin cables conectados a un computador. De lo mejor que se vio en el congreso.