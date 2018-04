Recibir el diagnóstico de que un hijo tiene autismo es devastador. Para los padres con niños que presentan el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) la experiencia se complejiza por el desconocimiento, la detección tardía, los prejuicios sociales y la falta de atención especializada.

Sin embargo, la adversidad también sirve para unirlos. Como es el caso de Juan Carlos Pando Méndez y Annelise Beckmann Antezana, un ingeniero civil y una odontóloga, que al conocer que su hijo Javier presentaba esta condición, se involucraron a tal punto de crear el centro de atención temprana Espiral, uno de los primeros en ofrecer detección, diagnóstico y tratamiento precoz para niños y adolescentes.

Javier (11) es español. Nació en ese país por el trabajo de sus padres y fue en donde le identificaron autismo grado tres a los dos años y seis meses. Aunque los verdaderos problemas surgieron con el retorno a Bolivia, cuando se evidenciaron las diferencias médicas en este campo, contó su padre.

“Tras ocho años de terapia su diagnóstico es de grado dos, por el trabajo terapéutico que se le viene realizando”, destacó su madre.

Conociendo a los TEA

Los TEA son un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación.

Aunque suele manifestarse hasta los tres años, su diagnóstico demora por la variabilidad en su expresión clínica y las causas orgánicas que los afectan de formas diferentes. “No hay una sola persona con autismo igual a otra”, asegura Beckmann.



Las causas del autismo son desconocidas, pero pueden deberse a cambios o mutaciones en los genes, agentes neurológicos, bioquímicos o ambientales.



La personalidad



Carla Andrade es la madre de Thiago Cabrera (9). Cuenta que junto a su esposo se enteraron que su hijo tenía autismo al año y medio. No hablaba, le costaba establecer contacto visual y tendía a golpearse con la almohada.



En la actualidad, como resultado de la terapia ya puede relacionarse con otras personas y asiste al colegio con normalidad.



“Todavía le quedan otros de-safíos sobre los que trabajar. Por ejemplo, le cuesta comprender una alegoría, si alguien usa la expresión ‘ahogarse en un vaso de agua’ el se imagina un vaso enorme de verdad”, relató.



El director del centro, Juan Carlos Pando, indicó que la personalidad del autista es de una persona con poca empatía, dificultad para expresarse e interactuar, aunque aclaró que los síntomas pueden variar en cada paciente.



No tiene cura



Las terapias están enfocadas a la paliación de los síntomas y a la mejora de la calidad de vida del paciente. Son individualizadas y ajustadas a las necesidades que precisa cada sujeto, consiguiendo un mejor resultado cuanto más antes se detecte.



“Existe un porcentaje de pacientes que son capaces de desarrollar una vida personal y laboral independiente o con bajo grado de apoyo, aunque lo habitual es que precisen ayuda a lo largo de su vida”, añadió Pando.



La sinceridad es la primera y gran lección que enseñan en el centro Espiral. En donde no se ‘venden’ falsas expectativas. Aunque tampoco límites. La adaptabilidad del niño dependerá de la terapia y su voluntad.



Cuando se les pregunta a los padres cómo proyectan la vida de sus hijos, una misma palabra se repite: felicidad. Les desean una vida plena como la que tienen en la actualidad.

Causas

Son desconocidas, pero pueden ser genéticas, neurológicas o químicas

Normativa

La Ley 977 de inserción laboral les garantiza el derecho a un trabajo