El actor Sean Penn, ¿drogado en pleno show de televisión?

Sean Penn ha dado que hablar, y mucho, tras su intervención en el programa estadounidense ‘The Late Show’, presentado por Stephen Colbert. El actor se presentó a la entrevista con la mirada un tanto perdida y con una actitud bastante distraída. Pen explicó que había ingerido sedantes por un vuelo que había tomado horas atrás y que esos medicamentos habrían ocasionado que tenga una conducta errática en pleno show.

El actor reconoció haber tenido que tomar Ambien, un tranquilizante, para poder dormir después de un vuelo nocturno. Curiosamente, esta sustancia es la misma que se encontró en el organismo de su hermano Chris cuando fue encontrado muerto.

"¿Cómo podemos diferenciar a Sean Penn cuando ha tomado Ambien de cuando no?", preguntó Colbert; por lo que Penn sacó un paquete de cigarrillos y empezó a fumar en plena emisión.

Después de seis minutos, el presentador le dijo a su invitado "Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti".

La entrevista fue muy 'ácida', al fiel estilo del actor que, a pesar de la insistencia del presentador, no dejó sus cigarros de lado y siguió como si nada.