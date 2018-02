El Samsung S9 llegará a Bolivia el 15 de Marzo

Con altas expectativas sin nada confirmado a ciencia cierta, las expectativas son altas para el lanzamiento del Galaxy S9 y Galaxy S9 de Samsung, el domingo 25 de febrero, un día antes del inicio del Congreso Mundial de Móviles (MWC) 2018 de Barcelona.

En Bolivia, en la página oficial @SamsungBolivia anticipan que el modelo tardará dos semanas después de su lanzamiento en comercializarse, aunque explicaron que el costo del producto dependerá de lo que se anuncie el próximo domingo.

Similar información brindaron en El Mundo del Celular, una tienda establecida en la avenida Uruguay, en la que esperan que el nuevo modelo esté disponible hasta el 15 de marzo, con lo que adelantaron que habrá promociones especiales con el S8 y S8 Plus, lanzados a fines del año pasado.

Características

Se espera que la empresa surcoreana presente un modelo más rápido gracias al procesador Snapdragon 845 de Qualcomm, que aumenta la capacidad de la cámara y la tecnología de seguridad del dispositivo.

Una de las novedades será la inclusión de lentes duales en este modelo. Foto: Internet

A su vez, se anuncian mejoras en el sistema de desbloqueo facial para competir con Face ID de Apple, así como vender nuevos colores del dispositivo, incluido un modelo lila morado, según el portal cnet.com

Otro aspecto relevante será la cámara, que incluiría lentes duales para permitir un enfoque más rápido, mejorar la cámara lenta, mejorar la captura con poca luz y brindar la capacidad de emojis animados, similares a los "animojis" del iPhone X.

Si bien todo dependerá del anuncio del domingo, se cree que el precio para el nuevo modelo oscilará entre $us 749 para el Galaxy S9 y $us 849 para el S9 Plus.