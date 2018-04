Ejecutivo del CEUB busca normar el racismo en el aula con despido

La denuncia por racismo y discriminación contra un docente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de-sató una serie de reclamos por parte de instituciones educativas, civiles y de derechos humanos en todo el país. Ante esta situación, el máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Lucio Álvarez, propone sancionar los actos de racismo y discriminación de docentes como una causal de proceso y despido en todo el sistema universitario público.

En la estatal cruceña, el departamento legal dio un paso adelante y ya presentó ante el Ilustre Consejo Universitario (ICU) una propuesta para normar actos de ofensa, racismo y discriminación dentro del reglamento de justicia universitaria, debido a que quedó desfasado con la aprobación y reglamentación de la ley 045.

“Nos llegó una carta del Consejo Nacional de Lucha del Racismo y Discriminación. Se revisó la norma y se constató que había un vacío jurídico luego de la aprobación de la ley. (Ayer) se dio la propuesta ante el ICU, la cual se encuentra bajo análisis”, explicó Freddy Pérez, jefe del departamento legal de la Uagrm.

Entre las instituciones que hacen presión se encuentra el Concejo Municipal de El Alto, que envió una carta al rector Saúl Rosas, para que se inicie un proceso disciplinario en contra del abogado y docente Juan Carlos Herrera, que concluya con su alejamiento. También se pronunció la Defensoría del Pueblo que pidió una investigación interna y la CEUB.

Norma a escala nacional

Para el secretario ejecutivo del CEUB y docente de la UMSA, el congreso nacional de mayo en Potosí, con fecha aún por definir, será el marco oportuno para que se establezca el racismo como causal de despido del sistema público, además de impulsar preguntas dentro de la evaluación semestral de cada estudiante al docente en la que se incluya el aspecto moral o ético.



“Vamos a revisar los reglamentos de cada universidad pública y verificar si contemplan estos casos, y de no hacerlo incluirlos. La universidad se caracteriza por su universalidad, por lo que no vamos a aceptar ningún acto de racismo en estos ámbitos”, afirmó Álvarez.



Respecto al aspecto sicológico del docente y que este sea un atenuante a una sanción el ejecutivo de la CEUB señaló: “Tampoco tiene que haber este tipo de personas en las aulas. Si se corrobora que alguien tiene un problema siquiátrico debe ser retirado”.

Alertan ‘amedrentamiento’



El jefe del departamento legal de la Uagrm, confirmó que se está reuniendo información y coordinando con las denunciantes para convertirse en parte coadyuvante del proceso jurídico.



Al respecto, Pérez manifestó que las ‘víctimas’ están preocupadas por el apoyo que recibe el docente de parte de sus colegas, a la vez que denunció que él mismo está siendo ‘amedrentado’, debido a que tiene conocimiento que uno de los abogados de Herrera, anunció que va a reunir firmas para declararlo persona ‘non grata’ de la universidad.



“Alfonso Coca me amenazó con hacerme declarar como persona no grata y a todos los funcionarios públicos que trabajan en la investigación. Lo supe porque lo manifestó después de la declaración suspendida de su defendido. Lo que quiero que se entienda es que no se trata de algo personal contra el docente, se trata del hecho que cometió y que incumplió la ley”, señaló Pérez.

Si bien trascendió en los medios que habían otras dos estudiantes por sumarse a la demanda, como es el caso de Alejandra Vargas, de manera formal aún se mantienen las tres demandantes (Sharik Wendoly Jiménez Miguez, Claudia Sillo Mamani y Mariza Peña Barreto) a la que se adhirió la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta.

Docente acusado de racismo está internado y no fue a declarar

La declaración del abogado y docente de la Uagrm acusado de discriminar y vertir expresiones racistas en contra de una alumna, Juan Carlos Herrera, se suspendió la mañana de este jueves hasta que la Fiscalía asigne una nueva fecha, tras la presentación de un informe médico que establece que se encuentra internado e indispuesto por el momento para defenderse.

La fiscal Margoth Vargas informó que se designará un médico forense para constatar su estado de salud y en base a la evaluación se definirá una nueva fecha.

Su madre Nadia Vargas Barbery se apersonó a la Felcc para pedir 'clemencia' por su hijo a la justicia y a los estudiantes de la 'Gabriel'.

“Les pido clemencia y consideración. Mi hijo lleva 20 años trabajando y nunca había tenido ningún problema. Estaba nervioso”, declaró entre lágrimas.