Docente padece de trastorno sicótico, según un informe, pero piden otra valoración

El docente universitario Juan Carlos Herrera Vargas padece de un trastorno sicótico, según un diagnóstico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presentado al Ministerio Público, situación que por el momento impide la toma de su declaración formal dentro del caso de presunto racismo y discriminación abierto en su contra por haber ofendido a unas estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

El estado de salud de Herrera, que ayer cumplió su quinto día internado en un centro especializado, demora el avance del proceso investigativo abierto de oficio por el Ministerio Público, por lo que Yolanda Aguilera, una de los tres fiscales de la corporativa que dirige la pesquisa, manifestó que se ha pedido una nueva valoración forense al paciente. Asimismo, expresó que por esta situación no se ha puesto fecha para convocarlo a declarar.

A decir de Aguilera, el informe forense sobre el estado sicótico del profesor se basó en la historia clínica. Del mismo modo, la certificación forense daba cuenta de que la semana pasada el paciente no podía declarar porque se encontraba bajo los efectos de sedantes.

El docente está suspendido temporalmente de sus funciones en la Uagrm después de viralizarse en las redes sociales un audio (atribuido a él) en el que se lo oye (supuestamente) proferir insultos racistas en su aula de cátedra a unas alumnas.



Había rumores

Remberto Ulloa, director de la carrera de Derecho, manifestó que no se registró ninguna denuncia en su despacho contra el citado educador, pero admitió que “había algunos comentarios” sobre su comportamiento agresivo.

“Llegaron algunos comentarios, pero denuncias por escrito, nada. Nosotros no nos llevamos por chismes, sino por denuncias concretas.

Cuando la denuncia contra un docente no es tan relevante, lo convocamos y le llamamos la atención; dicha censura se archiva en su file como antecedente y eso va en contra de él y obstaculiza su ascenso de categoría”, expresó Ulloa.



Debido proceso



Sobre el sumario interno abierto contra Herrera, Ulloa explicó que su despacho está acumulando los antecedentes, que elevará a la decanatura y esta, a su vez, remitirá el informe a consideración del Consejo Facultativo para posteriormente entregarlo al Tribunal Universitario, organismo que se encargará de procesar al funcionario en cuestión.



Dicho Tribunal está acéfalo por el cumplimiento del periodo legal de sus miembros, pero se prevé que las comisiones designadas por el Ilustre Consejo Universitario habiliten este jueves a los nuevos integrantes del tribunal de primera instancia.



Control de méritos



Remberto Ulloa explicó que no es fácil ser docente en la Uagrm, pues se debe tener un riguroso currículum académico y hacer una constante actualización. Añadió que los estudiantes evalúan cada año el desempeño de los docentes en el aula. “Con formularios califican asistencia, capacidad, desempeño y trato. No se los evalúa médicamente, pero los estudiantes se darían cuenta al tiro si padecen algún mal”.

DOS DELITOS

Si procede la detención

La Fiscalía abrió causa contra el docente Herrera por los delitos de racismo y discriminación, que tienen penas privativas de libertad de tres a siete años y de uno a cinco, respectivamente.



Caso viral

El caso salió a la luz la semana pasada mediante las redes sociales, como WhatsApp y Facebook, hasta que el Ministerio Público sentó la denuncia de oficio. Al caso se adhirieron tres estudiantes mujeres y el Viceministerio de Justicia.



Medida precautoria

Herrera fue suspendido de su cargo pese a que pidió disculpas. Él luego solicitó licencia en una carta a la Uagrm.



En la Universidad

El vicerrector explicó que su despacho está acumulando antecedentes para llevarlo al Tribunal Universitario.