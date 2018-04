Si bien se registran avances en la lucha contra la desnutrición, este flagelo continúa afectando a los niños a escala departamental y nacional. Las causas van desde la condición económica, hasta una falta de formación acerca de los nutrientes que se deben proveer en su alimentación.

En el Centro de Recuperación Nutricional Santa Cruz, se atiende a un promedio mensual de 30 niños con desnutrición, de los cuales un 3% se encuentra en un estado grave. Del total de menores que están en recuperación un 15% son hijos de madres adolescentes que no los alimentaron adecuadamente por falta de conocimiento y ayuda de sus padres o de su pareja.

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDSA 2016), en Bolivia la desnutrición crónica en niños menores de cinco años se redujo del 32,3% en 2008 al 16% en 2016. La tasa de mortalidad en menores de 5 años bajó de un 8% en 2000 al 3,8% en 2015.

Sin embargo, datos de Unicef Bolivia, desvelan que la probabilidad de que un niño menor de tres años padezca desnutrición es del 25,9% en zonas rurales y de 14,6% en áreas urbanas.

Ayer se conmemoró el Día de la Nutrición Infantil, una fecha que se instituyó inicialmente en México en 1998 impulsada por organizaciones civiles dedicadas a la salud. Se celebró por primera vez en Santa Cruz, como una iniciativa que busca promover la reflexión respecto a estos temas, a la vez que se realizó una feria nutricional dirigida a las madres.

Embarazos adolescentes



El director y fundador del Centro de Recuperación Nutricional, Mario Édgar Valdez Romero, indicó que los factores que dan origen a la desnutrición son varios, como la migración de familias de estratos sociales bajos y las madres adolescentes, que a veces carecen de experiencia y ayuda para cuidar a sus hijos.



“Les damos apoyo sicológico y realizamos evaluaciones a través de trabajadoras sociales; además las capacitamos en lactancia materna y planificación familiar, porque queremos que vuelvan a sus estudios y no vuelvan a embarazarse”, aseveró.



La responsable de Educación del CIES (centro de salud sexual), Katherine Caballero, informó que en Santa Cruz hay un promedio de 47.000 adolescentes con embarazo por año. Mientras que datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa, por sus siglas en inglés), señalan que en Bolivia la tasa de natalidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 116 por cada 1.000, el más alto de América Latina; seguido por Honduras con 101 por cada 1.000.



Para la presidenta del Colegio Departamental de Nutricionistas, Magdalena Valdez, las adolescentes tienden a tener problemas con la alimentación de sus hijos porque no tienen una buena información de cómo alimentarse en la etapa de gestación, y cuando nacen no quieren ‘darle el pecho’ a su bebé y comienzan a utilizar fórmulas suplementarias, que luego tienen dificultades en proveer porque los costos son altos.



“Cuando vemos el carné del niño, nacen con 3 kilos pero en los primeros seis meses entran en problemas de desnutrición o lactancia. Las madres tienen la idea de que si alimentan con el pecho, van a tener problemas físicos”, dijo.

Finalmente, la especialista mencionó el tabú que significa ser madre y asistir al colegio.



Feria nutricional



A propósito del Día de la Nutrición Infantil, se realizó una feria nutricional con la participación de la dirección de pediatría del centro, médicos, enfermeras, sicólogas y personal de la farmacia. Se expusieron platos en base a frutas, leche de soya, confite de soya (ver receta adjunta), queques de remolacha, pastel de papa, chicha de soya y leche asada. Además de un majadito de quinua.



El nutricionista del Centro Nutricional Integral de la Gobernación, Pedro Meguillanes, destacó que brindan asesoramiento y promueven talleres en 22 centros de salud, a la vez que adelantó que trabajan en un recetario de 120 comidas típicas con ingredientes nutritivos para distribuir en breve entre los colegios de la ciudad, esperando aportar a los conocimientos nutricionales para mejorar la alimentación.

La cifra

10.068

Niños fueron atendidos

por el Centro Nutricional desde 1995. Recibieron consulta externa gratuita y sus madres capacitación

Para comer saludable

Confite de soya

Ingredientes: 2 tazas de soya remojada, media taza de azúcar, 1 taza de agua. Preparación: Poner una taza de soya seca a remojar una noche antes. Escurra el agua de la soya en una sartén, combine con azúcar y agua. Cocine la mezcla hasta que empiece a secar, batiendo hasta que se seque el líquido y se derrita el azúcar. Luego bata vigorosamente para que el azúcar derretida se pegue a los granos. Retire del fuego cuando la soya esté dorada.



Tasa de fecundidad

La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000; en América Latina y el Caribe, promedian los 66,5 nacimientos por cada 1.000, según la OMS.