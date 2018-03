Descubre algunos secretitos para enamorar a un hombre

Lo fundamental que las mujeres deben tener en cuenta para conquistar a un hombre es ser muy natural. Si las féminas sobreactúan, tarde o temprano los varones se darán cuenta y la farsa se descubrirá. Ahora, si lo que pretenden es que ese hombre estupendo caiga rendido a sus pies, no tienen más que seguir las pautas que la web Para Mujeres te brinda. Con eso y un poco de su propia iniciativa podrán conseguir el amor de su pareja ideal.

Según los expertos, los hombres necesitan todo: compañerismo, sexo y buena comida. En criterio de Mick Quinn, autor de Poder y gracia, la sabiduría de despertar, los hombres necesitan sí o sí estos tres atributos, en este orden: compañerismo, sexo y pasión.

Agrega que además de ser buena compañera, lo ideal es escucharlos, mostrarse apasionada y mantener la chispa dentro de la intimidad. Las mujeres deben comprender que él no las va a escuchar como ellas esperan y no deben enojarse por eso.



"Las mujeres deben comprender que si quieren llorar porque están con el Síndrome Post Menstrual o contarle que la dieta no les funciona, es mejor que llamen a una amiga", dice Quinn.



Como si esto fuera poco, aunque los ciclos hormonales de las mujeres suban y bajen y hagan que algunos días pierdan el deseo, no es bueno rechazarlo en la intimidad. "Demostrarle que no les interesa acostarse con él es una ofensa mayor que puede terminar con el amor", agrega.

Para que todo te dé resultado, tener la autoestima alta es otro secreto. A los hombres les encanta una mujer segura de sí misma y no aquellas temerosas.



"Una mujer segura de sí misma es muy sexy y atractiva para los hombres. Las chicas independientes, que se respeten a sí mismas y que no buscan en un varón el sentido de sus vidas. son irresistibles. ¡No te olvides de eso!", concluye Quinn.