El Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno resolvió ayer, en una sesión extraordinaria, tres puntos respecto al caso de racismo y discriminación en el que presuntamente incurrió el docente Juan Carlos Herrera Melgar: confirmar suspensión temporal, solicitar un informe médico sobre su estado de salud al Seguro Universitario y remitir los actuados al Departamento Legal de la universidad para que esta instancia tome las providencias ante la falta de un tribunal competente, elevando un informe final al Ilustre Consejo Universitario.

Según lo expuesto en la reunión, ningún ente universitario está habilitado para procesar al docente, excepto el tribunal facultativo, que no está en vigencia debido a que su periodo legal feneció. Hubo la moción de pedir al ICU que conforme de inmediato el nuevo tribunal, pero en la sala otras voces advirtieron que ese nuevo organismo no tendría legitimidad tomando en cuenta que la ley no es retroactiva para estos casos.

Versión del decano

Se cuestionó al decano de la Facultad de Derecho, Manfredo Menacho, por qué no se actuó con más firmeza cuando en 2014 recibió una denuncia de maltrato contra el mismo profesor. La autoridad dijo: “Mandé la carta al director de carrera, que tenía que exhortar al profesor. Seguramente hubo conciliación, es así no solo con ese profesor, sino con muchos profesores de los 250 que tenemos en la facultad.

El informe que me dio el director de carrera fue que habló con él y hubo un compromiso de mejorar su comportamiento; se ve que no se arregló la situación y creo que empeoró”.

Los universitarios, representados por Yerko Áñez, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, señalaron que quieren la destitución del docente Herrera, que ahora está internado en un centro de salud mental. La Fiscalía espera su recuperación para citarlo a declarar.