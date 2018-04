Los estudiantes del Centro Interno de la Carrera de Derecho de la Uagrm formalizaron ayer el pedido de destitución del docente Juan Carlos Herrera, expuesto a través de las redes sociales por incurrir en expresiones racistas. Acompañaron también a las estudiantes agredidas a formalizar su denuncia mediante la Ley 045 ante el Ministerio Público.

El jefe del departamento legal de la Uagrm, Freddy Pérez, informó que abrieron un proceso interno disciplinario, debido a que, según denuncias de estudiantes, las acciones agresivas del docente son recurrentes, tanto de manera verbal y física, por lo que pidieron que se suspenda sus clases, pese a que aún se debe cumplir con un proceso interno.

El abogado de la parte demandante, Carmelo Padilla Quiroga, puntualizó que son tres las estudiantes demandantes: Sharik Wendoly Jiménez Miguez, Claudia Sillo Mamani y Mariza Peña Barreto.

“La agresión ocurrió el jueves. Todo comenzó con la pregunta de una compañera que le observó al docente que su explicación no coincidía con la Constitución. Él se dio la vuelta y le dijo que 'ya había respondido y qué más quería'. Luego le pregunté yo y le dije que parecía que le molestaba que le pregunten. Entonces se vino hacia mí de manera agresiva. Me puse de pie y si no me hubiera parado firme, tal vez me golpeaba", señaló Wendoly Jiménez.

El estudiante de Derecho Ernesto Quinteros, que subió el audio a las redes, dijo que lo hizo con previa aprobación de la afectada y que el objetivo fue el de cuestionar las actitudes de “unos pocos docentes racistas” que perjudican al resto.

Según el audio que se viralizó en las redes, el docente molesto les gritó: “Los collas de m… nos roban a los cambas. Los collas de m… que son de La Paz, nos roban, nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, hijos de p… nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas de m… sí lo son”.

Repercusiones

El defensor del Pueblo, David Tezanos, pidió un informe escrito al Rectorado de la Uagrm con relación a los hechos acontecidos para posteriormente constituirse en parte querellante.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció a través de Twitter: “Este no es un caso simple que solo amerita la destitución del docente (...). No es admisible que en el ámbito universitario, donde deben prevalecer la razón y el conocimiento, se toleren estos casos de discriminación y odio”, dijo.

La Fiscalía actúa de oficio



El Ministerio Público sentó una denuncia de oficio contra el docente por los tipos penales de racismo y discriminación incluso antes que la víctima. La causa ya tiene control jurisdiccional, que cayó en el Juzgado Sexto de Instrucción cautelar, del juez Juan José Subieta.



“La fiscal Margoth Vargas y el policía asignado al caso se han constituido a la FUL para recabar información, dar con las víctimas y obtener los audios. De cualquier ciudadano se puede esperar (ese acto), pero de un docente es grave, porque debe promover la cultura de paz y que somos un país diverso. Que esté cargado de odio, es una agravante”, dijo el fiscal departamental, Freddy Larrea.



El director del Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Leoncio Gutiérrez, informó de que la denuncia llegó por la línea de WhatsApp 61750202 y que esta instancia “hará seguimiento a todo el proceso hasta que se dictamine un fallo por autoridades competentes”.

El procedimiento



El delito de racismo tiene una pena privativa de libertad de tres a siete años, mientras que el delito de discriminación, de uno a cinco años. En el primero procede la detención preventiva y en el segundo, no.



Luego de la denuncia, la Fiscalía informa al juez para el control jurisdiccional; después instruye a la Policía realizar la investigación preliminar, que consiste en tomar declaraciones a la víctima, a los testigos y colectar evidencias (audios, videos, etc.).

Hasta el cierre de edición, el docente no atendió su teléfono, y tal como se constató ayer por la mañana y se consultó por la tarde, tampoco asistió a sus clases programadas.

VEN LA HISTORIA CLÍNICA DE OTRO CASO RACISTA



El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó de que el caso de racismo y discriminación ocurrido el 13 de marzo dentro de un micro de servicio público, en el que una mujer insulta y no deja sentarse a su lado a una mujer de pollera, no avanza en la investigación preliminar debido a que la sindicada, de 75 años, continúa internada en un centro médico.



Dicho caso se viralizó en las redes sociales mediante un video grabado por una pasajera y desde entonces la Fiscalía abrió causa, pero no ha logrado tomar declaración a la agresora, que aparentemente sufre de bipolaridad, por lo que está sometida a medicación con sedantes.



Por lo tanto, Larrea manifestó que el Ministerio Público solicitó al centro médico la remisión de la historia clínica de la procesada, que será examinada por un médico forense a fin de verificar su condición física y mental.

La agresora enfrenta una causa por los delitos de racismo y discriminación.

TIPOS DE PENA

Racismo

Artículo 281 bis. (Ley 045): La persona que menoscabe por motivos de raza, origen étnico, ascendencia (...), será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años; agravado si es servidor público, presta un servicio público o fue violento.



Discriminación

Artículo 281 ter. (Ley 045): La persona que menoscabe el ejercicio de los derechos, por edad, identidad de género, ideología, vestimenta (...), recibirá pena privativa de uno a cinco años, agravado si es un servidor público.