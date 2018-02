La cantante estadounidense Demi Lovato dará un concierto en Costa Rica el próximo primero de mayo como parte de su gira mundial "Tell me you love me", informó hoy la productora del evento.

La compañía SD Concerts detalló que el concierto se llevará a cabo en el Parque Viva, situado en La Guácima, provincia de Alajuela, unos 25 kilómetros al oeste de San José.

Asimismo informó que las entradas se pondrán a la venta próximamente.

Los fanáticos podrán disfrutar de canciones como "Sorry not sorry", "Tell me you love me", "Cool for the summer", "Relly don't care", entre otras.

La artista también ha ganado popularidad recientemente con el éxito "Échame la culpa", que canta a dúo con Luis Fonsi.

De momento, la de Costa Rica es la única presentación de la artista en Centroamérica como parte de su gira mundial.

Antes de visitar Costa Rica la cantante se presentará en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, y posteriormente irá a México y Europa, según el calendario publicado en su página de internet.