Daddy Yankee se estrella contra Maduro y Castro

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee mencionó el nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y del líder cubano Fidel Castro, en su nuevo tema musical titulado: 'Tu no metes cabra'.

“¿Qué se puede esperar de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos?“, expresó el artista hace varios meses cuando el Primer Mandatario se robara la canción “Despacito” para promover la Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora, en el remix de la canción que interpreta junto a Bad Bunny, Daddy Yankee nuevamente le lanzó al mandatario venezolano: “Tengo una letra corrupta, me dio ejemplo el gobierno, at night work up, por ahí viene el invierno, dictadura lirical, de nadie dejo rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro, Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida, rapero que me tira, rapero que pierde la vida…”, dice parte de la letra.

El videoclip fue lanzado el pasado viernes y hasta hoy tiene más de 4 .251.108 reproducciones en el canal de YouTube de Bad Bunny.