Cuatro renovadísimas series entran a Warner Channel

Y parece que la primavera no acaba en Warner Channel. Este domingo la televisión estadounidense golpea la mesa con cuatro de sus grandes series que estrenan nuevos episodios entre las 22:00 y 1:00 del domingo. ¿De qué se trata? A continuación.

Young Sheldon

Para Sheldon Cooper, de 9 años, no es fácil crecer en el este de Texas. Ser un genio de matemáticas avanzadas y ciencia, único en una generación, no es siempre lo mejor en un lugar donde la iglesia y el fútbol son los reyes.



Mientras el vulnerable, superdotado y un tanto inocente Sheldon enfrenta al mundo, su típica familia debe encontrar la manera de lidiar con él. Su padre, George, se debate entre hacer todo lo que puede como entrenador en la escuela y ser el padre de un niño a quien no entiende. Nuevo capítulo de la T1 (22:00).

The Big Bang Theory

Leonard y Sheldon son dos físicos brillantes, unos genios en el laboratorio, pero socialmente, están fuera. A pesar de sus relaciones pasadas llenas de altibajos, finalmente ambos encontraron el amor. Hasta Sheldon halló a una compañera, pasando a una ‘relación por acuerdo’ con la neurobióloga, Amy Farrah Fowler, con quien se compromete. El capítulo 7 de la T11 se verá desde las 22:30.



Gotham

Mientras Gotham City lucha por la tranquilidad, un nuevo héroe se levanta. Después de completar su entrenamiento con Temple Shaman y Rais al Ghul, Bruce Wayne comienza a asumir su responsabilidad por el bien de la ciudad. Con la ayuda de su mayordomo, el siempre fiel Alfred Pennyworth, y el silencioso apoyo de Lucius Fox, tomará su papel, mientras construye su figura pública. T4, a las 23:00.

Supernatural

El viaje de los hermanos Winchester continúa. Sam y Dean se han topado con todo tipo de amenaza sobrenatural, enfrentando a monstruos, demonios y dioses, salvando gente, cazando y manteniendo el mundo a salvo. La aventura no culmina. T13, a las 00:00.