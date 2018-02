Creer o desconfiar: cómo detectar un perfil falso en las redes sociales

El engaño puede venir de distintas maneras. En ciertos casos puede involucrar un mensaje o un nuevo contacto solicitando amistad en alguna red social.

Existen varias señales que indican que la persona con la que uno está hablando puede no ser quien dice ser. La mayoría de ellas tienen que ver con comportamientos sospechosos: mucho interés en que uno le comparta información personal, poca apertura cuando se trata de sí mismo, reticencia a ser indagado, y la más difícil de percibir: demasiada "perfección".

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas informáticas, da cinco consejos que ayudan a 'desenmascarar' a quienes se esconden detrás de perfiles falsos . Es importante tomarlos en cuenta.

1.- Cantidad de fotos: Si el perfil del usuario posee solo su foto de perfil o si el número de imágenes es casi nulo. Además, puede ser útil prestar atención al estilo de fotos publicadas.



2.- Contenido de esas fotos: Si entre las imágenes no figura la persona en cuestión o las mismas solo muestran objetos, lugares, ilustraciones, etc.



3.- Generación de contenido: Si el usuario no genera contenido propio y gran parte de su muro está compuesto solo por publicaciones y noticias compartidas de otros usuarios.



4.- Foto de perfil: Si el supuesto usuario no figura en la foto que lo identifica y prefiere utilizar mascotas, artistas, dibujos, etc., o directamente no cuenta con una.



5.- Contactos: Si el usuario tiene un número de seguidores muy bajo o, por el contrario, muy alto, o si entre sus contactos solo figuran personas del sexo opuesto.