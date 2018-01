Suk Mahammad Dalal es un habitante de la provincia de Bengala Occidental en India, que por más de 15 años se ha encargado a la recolección de miel de abejas, solamente que lo hace sin ningún tipo de equipo o ayuda.

Dice que empezó a practicar la apicultura cuando renunció a su trabajo como asistente médico en Kolkata, porque este no era bien pagado. “Desde mi niñez que era bueno escalando arboles. He visto colmenas colgando en los arboles de mi ciudad en Bankura. Así que volví y me convertí en recolector de miel” contó al Daily Mail.

Cuenta también que los primeros meses fueron bastante complicados, pues hubo una vez en la que fue picado por más de 300 abejas, lo que lo dejó inconsciente. Pensó en volver a su trabajo como asistente médico, pero decidió darle una oportunidad más a la apicultura.

Desde entonces dice que se ha vuelto inmune a las picaduras y que si bien hay días que le salen ronchas, “todo se pasa con un té caliente”. Dalal ama jugar con las abejas y tiene mucho cuidado en no lastimarlas, es por eso que cuando le toca recolectar miel de los panales las protege ocultándolas debajo de su polera.

Todas sus aventuras las publica en su canal de Youtube “Suk Mahammad Dalal” donde dice que: “es un recolector de miel con eficiencia incomparable” y deja sus datos.