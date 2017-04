Con el alma de niño

Sissi Áñez Sánchez: “Te sentís invencible y bendecida... Y, sin duda, valió la pena todo lo vivido”



La conductora de La mañana en Santa Cruz y Un día perfecto, de Radio Uno, nació el 29 de septiembre de 1977. Es hija Raquel Sánchez y de Jorge ‘Palito’ Áñez, y madre de María René (16) y de José Carlo (14). Mi niña, aun recuerdo con entusiasmo el día que te graduaste del kínder y aun no entiendo por qué llorabas tanto para no quedarte pasando clases. Los primeros días te asustabas, pedías que no te dejen, quizás por comenzar el nuevo curso, por no conocer al nuevo profesor o porque te costaba hacer nuevos amigos, y la historia se repetía cada año, y después de tres días te quedabas tranquila y a fin de año ya te daba pena tener que despedirte del curso y de todos tus compañeros.



¡Cuántos sueños e ilusiones se dibujaban cada día! Emociones que fueron puliendo este corazón que solo vos y yo sabemos las veces que saltó de alegría, que se entristeció y sufrió por alguna desilusión.

Recuerdo borrosa la escena en la que estás por primera vez sentada frente a una cámara de televisión, te pasaron un guion, lo aprendiste de inmediato y lo dijiste con gracia y naturalidad. Nadie imaginó que ese iba a ser el comienzo de una carrera que no te dejaría y que abrazarías y defenderías hasta en grande. Habías descubierto tu vocación, querías ser periodista. Tu primera oportunidad llegó cuando tenías ocho años. Lejos del set, en la intimidad de tu casa, jugabas a ser cantante o a convertirte en actriz. Miro a mamá siempre pendiente de vos.



Desde que eras pequeña preferías las reuniones y los entornos confiables. ¡Cómo olvidar a esa primera amiga que te enseñó con sus acciones el valor de la verdadera amistad o a ese chico que te vio por primera vez mientras bajabas las escaleras!



Siempre fuiste idealista con la certeza de que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta y nunca deja de ser, o con aquello de que lo que das recibes; eso quedó grabado en tu alma hasta hoy, aunque debo decirte que no siempre se cumple, o por lo menos no de inmediato o no con quien no comparte esos mismos principios, pero como dice Shakespeare: “El amor es un loco tan leal que en todo cuanto hagas, sea lo que fuere, no halla mal alguno”.



Mirabas el mundo desde el amor, por el cuidado y las canciones que se escuchaban en casa; eso quizás logra explicar esas dos naturalezas que conviven dentro tuyo, que a veces se contraponen y que siempre estás tratando de equilibrar. Con dos hermanos varones, te hiciste fuerte, guerrera, porque ellos te obligaron a tener argumentos y luchar por ser escuchada y respetada en tus puntos de vista; eso sí, siempre con los vestidos de mamá, aunque en el fondo hubieras querido jeans, poleras y zapatillas deportivas. ¿Recuerdas las canciones de papá? Las que escuchaba y las que te dedicaba, que lograron esa rara combinación y te impusieron un desafío, alimentar a las dos naturalezas por igual, porque en el equilibrio de ambas está tu realización y la explosión de tu yo interior.



Y así, mi niña, fuiste creciendo hasta convertirte en mujer y en madre, María René y José Carlo completaron tu existencia y aportaron a tu vida y a tu carácter la motivación más grande y pura para avanzar. Te sentís invencible y bendecida y sin duda en la evaluación decís, valió la pena y que todo lo vivido estuvo bien y agradecés a Dios cada día porque ha sido bueno.

Analía Roca: Disfrutá de tu infancia, preparate, estudiá, jugá, reí... ¡Sé niña!

La presentadora del programa Lapsus, que se emite los fines de semana por la Red Uno, y conductora de la revista informativa El show de la noticia con Analía Roca, de Radio Marítima, nació en Argentina el 21 de febrero de 1983. Analía, esta es una carta para vos, mi niña:

En este Día del Niño y todos los días de tu vida, deseo que seas muy feliz y que disfrutés esta etapa que es maravillosa.



¡Jugá! Ese es el deber de todo niño. Amá las muñecas, a las Barbies cuidalas y guardalas como tu especial tesoro. Sé que sos fanática de Xuxa, que te encanta bailar y cantar sus temas y que jugás a conducir programas de TV y de radio, así como ella. ¡Hacelo! Llegarás a ser lo que juegas hoy. Trabajarás en algo que te gusta, que te hace feliz y que intenta llevar alegría a la gente. (Aunque, aquí entre nosotras, creo que no es un trabajo, porque es tan divertido y el cariño que recibirás, te hará disfrutar al máximo, y lo mejor de todo es que cuando te apasiona lo que hacés, todo es más llevadero, pero siempre con responsabilidad).



Conocerás a un gran hombre... Un esposo muy bueno, noble y, sobre todo, con un gran corazón. Esperalo con paciencia... y seguí orando por él.



También te aconsejo que aprendás algún deporte, tal vez fútbol, sé que tu amor es por un solo equipo, River Plate... Pero aprender a jugar al fútbol sería interesante, porque ese es el juego de los niños y llegarás a ser madre, que es la bendición más grande que Dios nos puede regalar, y tendrás dos niños, así que andá preparándote porque las pelotas, los autos, los muñecos de superhéroes y los videojuegos, serán los juegos favoritos de ellos. Sí, los videojuegos serán increíbles, no como la tortuguita con la que jugás ahora en el colegio (risas).



Serás adoptada por un hermoso país, Bolivia, el país de tus padres, Arminda Serrano y Bernabé Roca, un país maravilloso lleno de oportunidades. Bolivia tomará tu corazón y te quedarás, formarás tu familia y te sentirás otra boliviana más.



Disfrutá de tu infancia, preparate, estudiá, jugá, reí... ¡Sé niña! Y no saltés ninguna de tus etapas.

¡Con amor a mi dulce Analía!

Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo: “Nunca pierdas la ilusión ni la esencia de niño que llevas dentro”

Es el mayor goleador en la historia de la Primera División de Bolivia, con 350 goles marcados en 18 temporadas. Nació en Santa Cruz el 2 de noviembre de 1962 en el hogar de los esposos Elisa Barba y Alcides Antelo Mi pequeño Tucho:

Tu sueño de niño siempre fue convertirte en un jugador de fútbol de renombre, pero tus miedos e inseguridades por no tener un buen físico y no crecer lo suficiente te causan impotencia y rabia, porque no estás entre los mejores. Quizás te reproches que debieras hacer más ejercicios y dar más del 100%, aunque en esta época aún no hay muchas opciones. De todas formas, no tengas temor porque sé que tus ganas y tu pasión por el fútbol te llevarán muy lejos, tan lejos que te convertirás en el mejor goleador del mundo.



Luego te prepararás y te convertirás en director técnico, porque tenés vocación para enseñar todo lo que aprenderás a lo largo de tu carrera. Hacelo con paciencia y dedicación, aunque también con cariño hacia los jugadores, a los que debes tratar como a hijos, dándoles un poco de amor, pero también imponiendo disciplina.

Estudia, no te quedes a medio camino, sé que no eres el mejor de los alumnos y que lo tuyo es y siempre será el fútbol, pero sigue adelante, y disfruta también de esa y de cada etapa de tu vida. Nunca pierdas la ilusión ni la esencia de niño que llevas dentro, sigue contando chistes, que es algo que te encanta, no dejes de jugar ni de molestar a tus amigos de barrio, como lo haces ahora, porque eso siempre los mantendrá unidos.



La muerte de tu madre cuando apenas estás comenzando a jugar fútbol profesionalmente te dolerá demasiado y marcará tu vida, porque ella es la jefa de la casa, la que cumple tus deseos, gustos y caprichos de ser el surrapito de la familia, pero no te detengas, sigue hacia la meta, así como tampoco te detenga la muerte de tu papá unos años después, Que estos golpes, más bien te den la fuerza para lograr tus metas y objetivos. Sigue soñando y lucha siempre por alcanzar tus más grandes anhelos.



A tus 18 años comenzará una hermosa etapa en tu vida. Aquella niña con la que creciste en tu barrio, será la mujer de tu vida y se convertirá en la Reina de tu casa. Ella te apoyará en todo y luchará codo a codo a tu lado por sacar adelante a tu familia. Serás un buen esposo, darás todo por tu familia, nunca permitirás que les falte nada. Disfruta de la vida, diviértete, pero siempre sin excesos. Quizá el romance y los detalles no sean lo tuyo y siempre te olvides de las fechas importantes, pero compénsalo con mucho amor.



El nacimiento de tu hija mayor, Paula, que llegará a ser una reconocida abogada, te asustará un poco, porque asumirás una nueva responsabilidad y tu vida ya pasará a un segundo plano. Luego vendrán Víctor Hugo, que te dará la ilusión de ser tu sucesor y la prolongación de sus sueños en el fútbol, pero la vida le tiene deparado otro destino, diferente al que quizás hubieses deseado, pero se convertirá en un excelente administrador de empresas; así como también Natalia, llegará a ser una buena arquitecta.

Tu surrapita, Victoria Elisa, será la compañera de tu esposa y la luz de tus ojos. Quizá no estés presente en muchos momentos importantes en la vida de ellos, pero compensalos con amor y dales calidad de tiempo. Disfrutá con ellos, amalos al punto de dar la vida por tus retoños, tratalos como amigos, pero solo en ciertos momentos, porque lo que más necesitan es a su papá.

Leonardo villegas: “Aprende a perdonar, a amar y, sobre todo, a vivir feliz”

El reconocido fotógrafo está casado con Fabiola Leigue desde hace 15 años, con quien tiene dos hijos: Bruno (19) y Renata (12). Ahora está con nuevos emprendimientos, que pronto los dará a conocer. Querido Leonardito (como te decía tu madre);

Sos un niño muy especial, con muchos sueños en tu cabeza y en tu corazón; como te decía tu mami, que tanto te amó. Por eso hoy te pido que tomés en cuenta los siguientes consejos para que tu vida llegue tan alto hasta donde vos mismo lo determines:



No te preocupés demasiado por las cosas; todo va a llegar en su justo momento. Las cosas de grande; son de los grandes, que no te roben el sueño, todo lo contrario, viví tu infancia a plenitud, disfrutala al máximo y sé feliz, mientras seas niño.

Preparate para todas las promesas que tiene la vida para vos: que son muchas y ni siquiera imaginás todo lo bueno que el destino tiene para darte.

La chica de tu vida llegará, prometida del cielo; tal y como la pediste y vos sabrás quién es ella, porque será con la única persona que comenzarás a hacer cosas grandes e importantes. Además, ella será la primera.



Te advierto que tendrás que sacrificar muchas cosas para conseguir cumplir todos tus sueños, pero te aseguro que valdrá la pena. Confiá en eso; no tengás dudas.

Aprendé a arriesgarte por las cosas que tienen más valor y son importantes. No te distraigás con las pequeñas cosas porque tu promesa es grande; así que pensá en grande y apostá por tu futuro, que te aseguro, es muy bueno.



Por favor escuchá a tu madre; escuchá lo que ella te dice: ‘Lo especial que sos’; escuchá cuando te dice que te ama mucho y aprendé y poné en práctica todos sus consejos, porque si lo hacés, todo se cumplirá.



En tu camino vas a ver gente que haga mal las cosas, pero simplemente debés aprender de todos ellos sin juzgarlos. Aprendé a perdonar, a amar y, sobre todo, a vivir feliz.

Leonardito, seguí armando casas, que de grande sabrás para qué te estás preparando. Seguí edificando tu casa y tu vida, pero un paso a la vez.

Te quiero mucho Leonardo

Walter nosiglia: “Ten la certeza de que vas a cumplir contigo mismo y que lograrás más de lo que soñaste”

Querido Wálter, tu fijación absoluta, tu pasión por las motos y el anhelo de llegar a ser campeón te harán subir hasta lo más alto del podio, aunque quizá eso nunca se te pasó por la mente. Por eso sigue jugando a las carreras con las motos, continúa compitiendo en las competencias de bicicletas o en los campeonatos de natación, sigue con tu mentalidad ganadora y siempre competitiva, porque eso será lo que te llevará a lugares que ni siquiera en sueños hubieses imaginado estar.



No importa que tus padres no quieran apoyarte ahora. No te preocupes y sigue luchando por lo que amas hacer, que cuando vean que es lo que te apasiona, lo entenderán y llegará el día en que a tus 15 años, muy a pesar suyo y sin la autorización de tu mamá, tu papá te comprará tu primera moto y con esa comenzarás a competir y a ganar tus primeras medallas.



No serás un alumno excelente, pero estarás entre los regulares y la dictadura de los 80 truncará uno de tus proyectos de profesionalización, ya que cerrarán la universidad y no podrás continuar con tu carrera de Ingeniería Industrial, pero eso no será un obstáculo para vos, porque más adelante podrás estudiar mecánica, que es con lo que complementarás lo que ha sido, es y será tu mayor pasión.



A los 23 años el amor tocará tu puerta y cinco años después pasarás al equipo de los casados, y con tu amada, Verónica, superarás todas las barreras. Se apoyarán en todo sentido y esa unión, con la bendición de Dios, será para toda la vida. Lo que ahora piensas que no quieres tener hijos, quedará en el pasado, porque aunque primero te asustarás ante la noticia, después del nacimiento de tu primer hijo, Walter (24), tu vida será transformada por completo, porque permitirá que, como familia, se acerquen más a Dios.



Luego, con la llegada de Daniel (22) aprenderás a amar más a los niños, a jugar con ellos, a entenderlos y, sobre todo, a disfrutarlos. Serás un padre muy cercano y compartirás con tus hijos tu pasión por las motos, ya que apenas aprendan a caminar jugarán a ser corredores y desde sus tres añitos ya estarán compitiendo. ¡Apoyalos siempre en todo y dale los instrumentos necesarios para que se profesionalicen, compitan en el extranjero y lleguen tan lejos o más lejos que tú!



¿Alguna vez soñaste con llegar a participar en un Dakar? Pues déjame decirte que lo que estás viviendo y todo lo que vendrá te preparará no solo para llegar a ser 21 veces campeón nacional de motociclismo, sino también para quedar entre los tres mejores de un rally y luego ganarás dos etapas en la competencia más importante del mundo. Cuando tengas problemas técnicos y debas abandonar una etapa, aún estando arriba, que no sea una frustración, simplemente agradece a Dios por todo lo que has logrado, porque no todos los días estás arriba en una etapa del Dakar.



Debes tener la certeza de que vas a cumplir contigo mismo y de que lograrás más de lo que has soñado, porque llegarás a ser uno de los corredores más importantes, pero para ello deberás trabajar muy duro. Ganar es tu sueño, pero si no se da no importa, porque el solo hecho de competir siempre te hará feliz. Con todo mi cariño a Waltico

Fotos Lauren Wille /Leo Ville / Rolando Villegas /Jorge Uechi