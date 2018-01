Caimanes se quedan incrustrados en el hielo por el intenso frío

Las imágenes que ha publicado el parque Shallotte River Swamp Park, en Carolina del Norte, sorprenden. Es que en medio de una laguna congelada asoman las narices de los caimanes inmóviles con las mandíbulas cerradas, como incrustadas dentro del un gigante hielo,. Las bajas temperaturas originan esta situación.

La primera impresión que uno puede llevarse es que los animales están muertos, pero no es así. Estas 'máquinas de supervivencia', según los apodan los empleados del parque, no mueren por las bajas temperaturas si no que se trata de su particular técnica para sobrevivir a la situación.

Cuando hace bastante frío ingresan en estado de brumación, un proceso biológico que ralentiza su metabolismo, según describe el portal RT. "Pueden permanecer sumergidos en el agua hasta 24 horas sin respirar, como también pasar meses sin ingerir alimento alguno", se detalla.

Una vez que las temperaturas suben y el calor comienza a fluir, las aguas se descongelan y ellos vuelven a sus actividades normales, librándose del 'autocautiverio' al que ellos mismos se someten.