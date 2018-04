Bilbao, la capital mundial de la gastronomía

Bilbao se convertirá en la capital mundial de la gastronomía con motivo de la celebración de la gala 50 Best. Aunque la fecha aún está por confirmar, en junio se desvelerá si el título de Mejor Restaurante del Mundo sigue o no en manos del Eleven Madison Park de Nueva York. ¿Será el año de Mugaritz o del Asador Etxebarri? ¿Tiene opciones Azurmendi? ¿Volverá a reinar El Celler de Can Roca? Lo que está claro es que, para bien o para mal, todo el mundo hablará de la polémica lista Restaurant.

Con la llegada del verano, el 21 de junio, las fruterías empezarán a llenarse de melones y sandías, y las estaciones televisivas estrenarán nuevos anuncios de gazpacho y cerveza, pero en los mercados, entre compra y compra, se hablará de tres temas destinados a ser trending topic: la operación bikini, la final de la sexta edición de MasterChef y los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia, que empieza el día 14, según el portal cadenaser.com.

La Roja llenará terrazas y pondrá a prueba la velocidad de los repartidores de comida a domicilio durante, los partidos del mundial. Los foodies a los que no les interese el deporte, que estén atentos a las fechas de celebración del Tast a la Rambla y de la Copa Jerez Forum & Competition.