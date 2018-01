Batería de IPhone explota cuando un hombre la muerde

En una tienda de elementos usados en China, un hombre decidió ir a comprar una batería nueva para su IPhone. Para realizar una compra certera, pidió al técnico del lugar si la podía inspeccionar antes de que la instalara para probar si era original o una copia de menor calidad.

El video tomado por la cámara de seguridad de la tienda, muestra cómo el usuario observa la batería antes de probarla de una forma bastante extraña. Para ver si realizaba la compra o no, decide morderla, logra soltarla, pero casi al instante la batería explota.

Tanto el usuario como las personas que lo rodeaban quedan impactados por lo que sucedió. El portal Mirror UK confirmó que no hubieron heridos en el incidente y se dice que no se sabe la causa exacta por la cual explotó la batería. Reportes dicen que era antigua pero no se probó si era real o falsa.