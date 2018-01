Bachilleres van a la ‘U’ sin tener clara su vocación

Estos días son importantes y cruciales para la vida de miles de bachilleres, pues (unos por primera vez y otros intentando de nuevo) están buscando seguir una carrera universitaria. Para muchos no es fácil cruzar la puerta de las casas de estudios superiores por el miedo que infunde el reto y porque no están seguros de lo que quieren o no tienen clara la figura sobre la formación profesional que les conviene.

Esta vacilación es atribuida a varios factores, entre ellos al hecho de que no recibieron una orientación vocacional adecuada en la etapa colegial, donde son víctimas del sistema educativo que, en muchos casos, los induce a memorizar y pierden la capacidad de razonamiento, falencia que se pone de manifiesto en los test sicotécnicos, que son el punto de entrada a la universidad.

En Santa Cruz, las universidades cuentan con departamentos de orientación vocacional, en los que trabajan duro para encaminar al estudiante por la ruta correcta. Unas, como la UPSA, tienen más éxito que otras, como la Gabriel René Moreno, en la que se nota que los bachilleres siguen apuntando a las carreras clásicas, a las que pugnan por entrar aun a costa de falsear los exámenes sicotécnicos.

Tretas para ingresar

Katiusha Cirbián, directora del Centro de Orientación de la Universidad Gabriel René Moreno, dijo que muy pocos alumnos buscan ayuda para encauzar sus aptitudes. La mayoría opta por escoger las carreras clásicas sin tener la información necesaria.

“Los estudiantes de Santa Cruz increíblemente siguen teniendo preferencia por las carreras de Ciencias de la Salud. Medicina específicamente, es la carrera más demandada sobre todo por los bachilleres destacados que ingresan directo. Por ello, otros tratan de manipular la información en el test sicotécnico. Desconocen las nuevas carreras a pesar de que les damos material”, indicó Cirbián.

“Yo escogí Medicina, pero no pude obtener un cupo, por lo que opté por Farmacia. Ya voy dos años y ahora intento cambiarme de carrera. Si no lo consigo, al año buscaré inscribir Medicina como carrera paralela. Sigo luchando, la tercera será la vencida”, señaló Juan Daniel Atahuichi Quispe.



Otro que quiere estudiar Medicina es Javier (19), pese a que el resultado del test sicotécnico acreditó que no era apto para dicha carrera. Preguntamos a Javier por qué insistía y su padre le ganó a responder que era la carrera de sus sueños. “Insistiremos hasta que ingrese”, dijo el progenitor.



Ana Rocío Zambrana (17) anhela estudiar Gestión de Turismo porque le agrada, pero curiosamente la evaluación sicotécnica salió sin respuesta. “En el primer test no me salió nada, ahora intentaré de nuevo”, manifestó la muchacha proveniente de una familia de El Torno, cuya madre y sus hermanas estudiaron la misma carrera.



Katiusha Cirbián puntualizó que muchos chicos, en el afán de estudiar algo preconcebido, se inscriben a las carreras que tienen más cupos sabiendo que se cambiarán a otra en el primer semestre. “Utilizan la PSA como mecanismo de ingreso a la ‘U’. No obstante, hacen un segundo cambio de carrera porque resulta que lleva mucha matemáticas o no hay campo laboral. Ahí es donde nosotros tratamos de guiarlos”, indicó la orientadora.

Asesoría más efectiva



En la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) se dan pocos cambios de carrera (un 5%) y es atribuido al sistema de orientación vocacional.

Julvi Molina, directora académica de la UPSA, explicó que el Departamento de Asesoría y Bienestar Estudiantil procede con el test vocacional y luego cada estudiante es entrevistado por el decano o por el jefe de carrera.



Asimismo, desde este año se implementó otro filtro: un equipo formado por los mejores estudiantes de las 20 carreras que, con entusiasmo y pasión, cuentan sus experiencias a los alumnos nuevos antes de empezar las clases, con la idea de ayudarles a afianzar su vocación y tomar una mejor decisión.