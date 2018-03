Mientras el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, confirmó que el lunes, a las 16:00, se va a celebrar la audiencia por el caso de supuesta discriminación realizado en un micro contra una señora de pollera, Ramona Francis Melgar Jofré, acusada de haberlo cometido, estaba sedada e internada en un centro siquiátrico privado. El dato lo obtuvo EL DEBER de forma exclusiva y primicial.

En el lugar, confirmaron que ella está internada y siendo sometida a evaluaciones para determinar su estado mental actual, resultados que tomarán su tiempo. A su vez, se supo que la mujer fue llevada por la familia para ser internada por estar muy alterada y deprimida. En el centro siquiátrico confirmaron también que ella fue tratada ahí en 2007, aunque no detallaron el cuadro sicológico.

“Hemos colectado el video que va a ser analizado y desdoblado con una pericia. La comisión de fiscales ha procedido a citarla el lunes, a las 16:00, para que comparezca”, dijo Larrea. A su vez, la fiscal asignada, Yolanda Aguilera, adelantó que aún no se han presentado ni la acusada ni su abogado, por lo que se desconoce su situación de salud. “Para que esa situación sea tomada en cuenta deben hacerse todos los estudios necesarios”, acotó.

La acusada está sedada

Néstor Higa, abogado de Ramona Melgar Jofré (69), acusada de discriminar a María Janko en el micro, manifestó que su defendida se encuentra sedada desde hace tres días y que el médico instruyó que no reciba visitas, por lo que considera que el lunes sería muy temprano para citarla. Según el jurista, la mujer estará 30 días en descanso por orden médica “y para el lunes no estará en condiciones de realizar una declaración o un apersonamiento”.

También aprovechó las cámaras para enviarle una reflexión a María Janko: “(le pido) Que recapacite y que acepte las disculpas, no justificamos el hecho, pero debe ser un poquito más humilde y humana y aceptar las disculpas correspondientes y acabar el caso”, poniendo el acento en que su representada sufre de trastorno de bipolaridad y pidió “que sea sancionada de acuerdo al artículo 281 del Código Penal, por insultos y otras agresiones verbales y no por discriminación”.

Recordemos que el hecho registrado este martes en un micro fue filmado y en el mismo se puede observar que María Janko fue víctima de comentarios discriminatorios por parte de una mujer mayor, quien a gritos la mandó a callar y aludió a su vestimenta y a su origen ‘colla’ de forma despectiva.

Como se recordará, el video fue colocado en las redes sociales y generó el rechazo generalizado de los internautas y el Ministerio de Justicia y otras instancias de Gobierno ofrecieron su patrocinio para que la afectada presente una denuncia penal por el delito de racismo y discriminación, penado con la privación de libertad de dos a siete años.



La defensa de Janko

Yolanda Aguilera, una de las fiscales encargadas del caso de discriminación, dijo que “espera que el investigador del caso notifique a la señora Melgar Jofré para que se celebre la audiencia”. Mientras que Winsor Bascopé, abogado de María Janko, confirmó que su defendida se ratificó en su declaración ayer, a las 13:15. El letrado también comentó que están considerando presentar como prueba un CD del video filmado en el micro y adelantó que este lunes una testigo presencial declarará sobre el caso y luego citará a la señora Ramona para declarar.

Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional, ratificó al Diario Mayor que María Janko está recibiendo ayuda de parte del Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima y que la misma directora (Anrriela Salazar) de esta entidad está a cargo.

“Los demandantes son el Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Ministerio Público, Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima y María Janko”, agregó Anrriela.

Según el viceministro, María Janko llegó ante el Ministerio de Justicia el jueves por la mañana y dio a conocer su caso. Al día siguiente se presentó la demanda en el Ministerio Público, que está realizando las respectivas investigaciones “para hacer justicia”.



La otra víctima del caso

Aunque Rosa Borda Justiniano no sea la agresora del acto racista registrado el 13 de este mes en un micro (la confundieron con la agresora y la insultaron por redes sociales), ha visto gravemente afectada su imagen y su nombre. Por eso, Erika H. Oroza, de la Asociación Departamental de Derechos Humanos, que representa a la cotoqueña, dijo a EL DEBER que entre lunes o martes conciliarán con su defendida si la denuncia en contra de los que incurrieron en el hecho de exacerbación será por vía civil o penal.



La asesora jurídica de la Asociación Departamental de Derechos Humanos también agregó que están investigando para identificar a las personas que usaron públicamente el nombre e imagen de Ramona en las redes sociales para denigrarla.



Por otra parte, la letrada dijo que le sorprende que este caso, que debería ser privado, sea expuesto públicamente. “También me asombra que el

Viceministerio de Transparencia Institucional se meta cuando no es de su competencia. Esto debería tomarlo de lleno el Comité de Lucha Contra el Racismo, que es parte del Viceministerio de descolonización”, agregó.

Oroza también señaló que, según la ley N° 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación, las acciones para restablecer los derechos de Rosa Borda Justiniano serían: “Los que incurrieron en el hecho (insultarla en el Facebook) tendrían que hacer unas disculpas públicas por el daño moral y sicológico a Rosa. Además hay el resarcimiento de los daños”.

Diego Paz Borda, hijo de la afectada, comentó al Diario Mayor que su mamá merece que su nombre e imagen sean limpiados porque ella no tiene nada que ver con el caso de discriminación.



Desagravio a la pollera



“Nos comprometemos a acabar con este tipo de situación. Le dijeron chola y no le permitieron que se sentara”, así, el vicepresidente Álvaro García Linera volvió a referirse al caso de racismo filmado en un micro en Santa Cruz y manifestó que se siente dolido con ese acto discriminatorio. Aseguró que no aceptará denigraciones de este tipo.



“Me duele el sufrimiento de la compañera María Janko. Me duele porque cómo en nuestro país, en nuestra querida Bolivia, vamos a discriminar por la vestimenta, por la piel, por el apellido", manifestó ayer en un acto en Potosí en el que hizo el desagravio e instó a las personas que sepan de actos de discriminación, que los denuncien y los hagan públicos para evitar que vuelvan a suceder.

Otras voces



Autoridades de distintos flancos reprocharon el acto de discriminación y algunos pidieron que se mida con la misma vara a todos. “A todos nosotros nos choca cualquier expresión de discriminación, es algo que no está bien y se lo debe dejar muy claro, la ley se debe aplicar, pero se debe aplicar para todos”, manifestó el senador Óscar Ortiz.



Por su parte, el ministro Carlos Romero subrayó que este “es un caso paradigmático y como tal debe ser sancionado drásticamente. Si ella alega problemas de bipolaridad, es fácil de verificar pericialmente a través de un examen científico. Tiene que haber una responsabilidad”.



En un acto de conmemoración por el aniversario del Plan Tres Mil, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, manifestó: “Si esa señora tiene un problema de salud, hay que considerar, porque realmente no creo que nadie quiera diferencias”.



Mientras que Roly Aguilera, secretario de la Gobernación, señaló que “si hubo o no un hecho aislado creo que no hay que estigmatizar, hay que liderar con el ejemplo y las autoridades no deben buscar divisiones ni enfrentamientos. Estas cosas se superan con educación”.

La joven que filmó fue vista junto al ministro romero en un acto y asegura que no es del MAS



Brígida Parra, la joven que se atribuyó la filmación del video en el que una mujer insulta y discrimina a otra de pollera en un micro, fue vista en compañía del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia convocada por este en el edificio de la Asamblea Departamental.



Los periodistas la reconocieron y le preguntaron sobre las versiones de un supuesto montaje del video, lo cual ella negó. “No es un montaje, yo estaba ahí. Cuando me di cuenta de lo que pasaba dejé de escuchar música en mi celular y grabé", ratificó, a tiempo de indicar de que ella no pertenece a ningún partido político, como se ha señalado en las redes sociales.

Señaló que había sido contactada por el Ministerio de Gobierno, a quien pidió ayuda porque dice que es víctima de agresiones en las redes.



Brígida Parra se hizo conocida cuando subió un video en el que explicaba pormenores, aclarando que se estaba acusando a una persona equivocada, ya que en principio se menciona como autora a Ramona Borda. La joven aclaró que no tiene ninguna preferencia política y que es peinadora y maquilladora en Montero, y que fue puesta en contacto con Romero a través del alcalde de esa ciudad. “Quiero recalcar que no es nada armado ni montado”.