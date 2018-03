Atypical, punto extra para Netflix por la historia de Sam

No es uno de los últimos estrenos de la plataforma (se estrenó en 2017), no aborda un tema novedoso (trata sobre el autismo) ni es la primera del género de novela de aprendizaje (13 reasons why quizás sea la más famosa e impactante); sin embargo, te entretendrá y, sobre todo, te dejará pensando en este trastorno neurológico y en cómo las personas que lo padecen pueden y merecen vivir como cualquier persona, si es que la sociedad los comprende y ayuda.

Durante la primera temporada, Atypical muestra la vida de Sam, un chico de 18 años con autismo: muestra cómo es su integración a una difícil preparatoria estadounidense y la forma en la que lleva su adolescencia.

El papel principal es interpretado por Keir Gilchrist, un actor canadiense-británico, conocido por interpretar a Craig Gilneren en el drama-comedia It's kind of a funny story, con quien el público ya se había encariñado al descubrir en su rol a un adolescente con los comunes problemas de depresión y desamor.

Con lo que para algunos son rarezas, Sam va por la vida obsesionado con los ruidos fuertes, las luces fuertes y, en general, con cualquier cosa o circunstancia que afecte el perfecto mundo en el que se siente seguro. Pero está dispuesto a reventar su burbuja, en la que lo acompaña una madre sobreprotectora, porque quiere tener novia, amigos y divertirse, como todos a esa edad.

¿Punto en contra? Hasta el momento solo hay ocho capítulos disponibles, pero Netflix ya prometió más.