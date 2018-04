Así responde el Papa Francisco a niño que le preguntó si su padre ateo está en el cielo

El Papa Francisco, durante un encuentro con feligreses romanos, tuvo un gesto que no pasó desapercibido. Al sumo pontífice le llamó la atención como un niño de unos diez años y de nombre Emanuele lloraba por su padre.

Mientras esto ocurría, el Papa en un intento de consolar al menor lo llamó y le preguntó qué pasaba. fue cuando el chico señaló que su padre había fallecido hace poco y que no sabía si estaba o no en el cielo, puesto que era ateo.

Acta seguido, el pontífice pidió permiso al menor para compartir su inquietud con el resto de los presentes. "¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?", a lo que la gente respondió: "No".

Entonces el Papa le aseguró, como respuesta, que Dios no abandona a las personas buenas. Francisco resaltó que aunque este hombre no tenía el don de la fe, no era creyente, hizo bautizar a los hijos.

"Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es más fácil que, siendo creyente, se bautice a los hijos que, siendo no creyente, bautizarlos. Y seguramente esto a Dios le gustó mucho", agregó, a tiempo de agradecerle por su valentía.

Otra de las preguntas al Papa fue si todos, incluso los no bautizados, "somos hijos de Dios", a lo que Bergoglio explicó: "Somos todos hijos de Dios, incluso los que son de otras religiones lejanas, hasta los mafiosos que se comportan como si no fueran hijos de Dios", concluyó.